Menšík uspěl i ve druhé čtyřhře a pomohl Evropě k triumfu v Laver Cupu

Tým Evropy porazil v Laver Cupu výběr světa 13:5 a exhibiční soutěž ovládl pošesté. Vedení týmu kapitána Yannicka Noaha nejprve pojistil Jakub Menšík, který v Londýně zvládl i svůj druhý start ve čtyřhře. Po úvodním vystoupení s Carlosem Alcarazem uspěl i s Flaviem Cobollim. Pár Alex De Minaur, Taylor Fritz porazili 7:5, 6:3. O triumfu Evropanů v devátém ročníku soutěže pak rozhodla výhra Alexandera Zvereva 7:6, 6:3 nad Learnerem Tienem.
Český tenista sice vstoupil do utkání ztrátou podání, dál už byl ale stejně jako jeho italský partner bezchybný.
Ztrátu ve vyrovnaném úvodním setu smazali v osmém gamu při podání De Minaura a rozhodující brejk přidali po hodině hry opět proti Australanově servisu. O podání pak stejného hráče obrali i ve druhém setu a vítězství už si nenechali vzít.
Menšík s Cobollim přidali na konto Evropy tři body, kterými je v závěrečném dnu Laver Cupu ohodnocena výhra, a do potřebných 13 bodů pak náskok dotáhl Zverev.
Šampion letošního Roland Garros a US Open vydřel první sadu za 70 minut v tie-breaku, když předtím Tienovi odvrátil jeden setbol. Ve druhé Američanovi sebral v šestém gamu servis a zápas dotáhl k vítězství.
Další duely mezi Carlosem Alcarazem a De Minaurem i Rafaelem Jódarem a Fritzem už se za rozhodnutého stavu hrát nebudou. V týmu Evropy slaví zisk trofeje i Nor Casper Ruud.