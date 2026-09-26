Menšík si na Laver Cupu zopakoval úspěšnou čtyřhru s Alcarazem, po prvním dnu vede tým Evropy

Jakub Menšík v úvodní den Laver Cupu zaznamenal porážku a vítězství. Český tenista nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Brandonem Nakashimou 1:6, 6:3, 7:10. Na závěr programu prvního dne přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze, dvojici Alexandr Bublik, Taylor Fritz porazili 6:4, 6:4. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3:1.
Úvodní bod pro Evropu vybojoval Casper Ruud. Norský tenista zdolal Argentince Francisca Cerúndola po více než dvou hodinách 6:7, 6:4, 10:8. Ve třetí dvouhře přidal druhý bod Evropanů Španěl Rafael Jódar, který porazil Alexandra Bublika z Kazachstánu 6:2, 6:3.
Menšíkovi se nástup do druhé dvouhry nevydařil. V úvodu dvakrát přišel o podání, rychle prohrával 0:5 a první set ztratil za necelou půlhodinu. Ve druhém zlepšil servis a díky jedinému využitému brejkbolu zápas vyrovnal. V super tie-breaku ale koncovku lépe zvládl Američan, který je ve světovém žebříčku o místo za Menšíkem.
Český tenista v utkání doplatil na vyšší počet nevynucených chyb. Nasbíral jich 28, zatímco soupeř jen 11. Menšíka tak nezachránilo ani 18 vítězných míčů oproti 13 Nakashimovým.
Ve čtyřhře si český reprezentant s Alcarazem zopakovali úspěšnou spolupráci z minulého ročníku. Američana Fritze s Bublikem, který do zápasu nastoupil jen chvíli po porážce s Jódarem, přehráli za hodinu a půl.
Páteční vítězství měla pro týmy hodnotu jednoho bodu. V sobotu budou výhry oceněny dvěma body, v neděli třemi. Zvítězí výběr, který jako první získá 13 bodů.