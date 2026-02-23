Tenis

Menšík si 13. místem vylepšil maximum v žebříčku ATP, posun neminul ani Kopřivu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Semifinálová účast na turnaji ATP v Dauhá vynesla Jakubu Menšíkovi skok ve světovém žebříčku na životní 13. místo. Maximum si zlepšil také Vít Kopřiva, který se posunul o dvaadvacet pozic na 65. příčku. Jedničkami jsou i nadále Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Aryna Sabalenková.

Dvacetiletý Menšík vyřadil ve čtvrtfinále v Dauhá světovou dvojku Jannika Sinnera z Itálie, v semifinále ale nestačil na Francouze Arthura Filse. Jeho dosavadním maximem v pořadí ATP bylo 16. místo, které držel od začátku února.

V semifinále se představil také Kopřiva. Na první finálovou účast v kariéře ale na turnaji v Riu de Janeiro nedosáhl po porážce s pozdějším šampionem Tomásem Martínem Etcheverrym z Argentiny. V žebříčku si osmadvacetiletý hráč díky druhé semifinálové účasti výrazně polepšil. Kopřivovým dosavadním maximem v pořadí ATP byla 78. příčka z loňského června.

V první stovce jsou z českých mužů ještě Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem. Lehečkovi patří 24. místo, Macháč je na 32. pozici.

Českou ženskou jedničkou je třináctá Karolína Muchová, hned za ní figuruje Linda Nosková. Ve stovce jsou i Marie Bouzková (34.), Sára Bejlek (37.), Kateřina Siniaková (43.), Markéta Vondroušová (45.), Tereza Valentová (46.) a Barbora Krejčíková (50.).

