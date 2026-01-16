Jakub Menšík na turnaji v Aucklandu během jednoho dne zvládl dva zápasy a zahraje si s Argentincem Sebastiánem Báezem o druhý titul v kariéře. V dohrávce čtvrtfinále porazil 6:4, 6:2 Francouze Giovanniho Mpetshiho Perricarda a poté v duelu o finále vyhrál 7:6, 4:6, 6:1 nad Maďarem Fábiánem Marozsánem.
Dva zápasy za den: Jakub Menšík je v Aucklandu ve finále
Třetí nasazený dvacetiletý Menšík je ve finále turnaje ATP podruhé a pokusí se napodobit loňský úspěch z turnaje Masters v Miami, kde porazil ve finále Srba Novaka Djokoviče. S o pět let starším Báezem, který vyřadil v semifinále Američana Marcose Girona 6:1, 6:4, se utká poprvé.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse, který zahájil sezonu na United Cupu smíšených týmů, navázal v Aucklandu na triumf z úvodního kola proti Srbovi Hamadu Medjedovičovi. Osmnáctý hráč světa zažívá povedenou generálku na Australian Open, kde ho v 1. kole čeká Španěl Pablo Carreňo. První grandslamový turnaj sezony začne v neděli.
V utkání s Mpetshim Perricardem, které ve čtvrtek přerušil déšť už po dvou odehraných výměnách, se sice Menšíkovi nepodařilo smazat manko 0:30 v prvním gamu a hned přišel o servis, ve čtvrté hře ale dokázal srovnat. O zisku setu rozhodl v koncovce, kdy prolomil Francouzovo podání za stavu 5:4 a využil první setbol.
Ve druhé sadě už byl Menšík na podání stoprocentní. Ujal se vedení 3:0 a duel zakončil opět úspěšnou hrou na přijmu. Při servisu Mpetshiho Perricarda si za stavu 5:2 vypracoval vedení 40:0 a zužitkoval třetí mečbol.
V následném semifinále proti Marozsánovi musel už Menšík bojovat ve třech setech. Ten první získal prostějovský rodák po dramatickém tie-breaku, v němž odvrátil pět setbolů a tři v řadě od stavu 3:6. Zkrácenou hru nakonec získal poměrem 11:9.
Ve druhém setu už mohl utkání Menšík rozhodnout. Ujal se vedení 3:1, brejk ale nepotvrdil a poté, co přišel o servis i v deváté hře, Marozsán srovnal. Rozhodující dějství už ale českému hráči vyšlo. Získal všechny tři hry při soupeřově podání a po více než dvou hodinách hry využil druhý mečbol.