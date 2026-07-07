Mám pocit, že na trávě využívám naplno svou hru, kterou umím, uvedla Nosková

Linda Nosková loňské osmifinále Wimbledonu po porážce s Američankou Amandou Anisimovovou oplakala, letos si spravila chuť. Opět na kurtu číslo jedna, tentokrát zdolala Madison Keysovou 6:4, 7:6. Po utkání řekla, že si postupu do čtvrtfinále velmi cení, a vyhlížela příští souboj s Belgičankou Elise Mertensovou.
„Cítím se skvěle. Dostat se na tomto turnaji až do takovéto fáze je vždy obrovský úspěch. O to víc, když se na kurtu cítím dobře. Mám pocit, že na trávě využívám naplno svou hru, kterou umím a která mi už několik týdnů funguje,“ uvedla Nosková.
Jednadvacetiletá tenistka, která plní ve Wimbledonu roli nasazené devítky, hrála s šampionkou loňského Australian Open Keysovou poprvé. V prvním setu uspěla díky brejku v desáté hře. Ve druhé sadě sice nevyužila vedení 3:0, rozhodla ale v tie-breaku, v němž zvítězila 7:2.
„Byl to pro mě těžký zápas. Ať už bych ale hrála s kýmkoliv, znamenalo by to pro mě hodně. Madison je dost těžké brejknout, takže ty gemy jsou na její straně někdy lehké. Já jsem se ale strašně těšila na ten kurt i samotný zápas, s tím, že si ho chci užít a vyhrát,“ podotkla Nosková.
Vítězství ocenila o to víc, že na stejném dvorci číslo 1 vloni v osmifinále neuspěla. Tehdy prohrála s Anisimovovou, která se pak dostala až do finále.
„Tenhle zápas jsem vloni dost oplakala. Myslela jsem si, že to pro mě byla velká šance. Ona si ten zápas víceméně vyhrála, ale někdy prohra prostě bolí, ať už s tím může člověk něco udělat, nebo ne,“ řekla Nosková. „Teď jsem se na to ale už nesoustředila. Byl to úplně jiný zápas. Jít na tak obrovský kurt a udělat si tam takovéto vzpomínky je krásné,“ řekla Nosková.
I po postupu mezi nejlepších osm hráček se ale snaží zůstat opatrná. Vývoj turnaje nesleduje. „Tady může porazit každý každého. Všichni chtějí dosáhnout nejlepšího výsledku kariéry a konkurence je obrovská. Nemůžu si přeci myslet, že když vyhraju pár zápasů, budu najednou tou nejsebevědomější hráčkou v šatně,“ uvedla Nosková a usmála se i nad otázkou, jak se jí líbí v největším wimbledonském sále pro tiskové konference, takzvaném Media Theatre. „Jsem tu poprvé, takže dobrý,“ podotkla.
V boji o premiérové grandslamové semifinále narazí ve středu na Belgičanku Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouzkovou. „Moc ji neznám. Vím, jak hraje, snaží se být agresivní, jak jen to jde. To jsem ale já taky. Nemyslím si, že uvidíme hodně dlouhých výměn nebo pomalých her. Musím využít to, co umím nejlépe. Nikdy jsme spolu ani netrénovaly, ale občas je dobré do toho jít s čistou hlavou,“ řekla Nosková.
Vedle dvouhry zůstává ve hře také ve čtyřhře, kde hraje se Slovenkou Rebeccou Šramkovou. Zde je čeká v úterý osmifinále, narazí na česko-polskou dvojici Anna Sisková, Katarzyna Piterová.
„Fyzicky se cítím dobře. Pro mě je to spíše k tomu, abych se udržovala v tempu a neměla jen odpočinkový den. Takhle si vyzkouším servis, krosy nebo voleje,“ doplnila Nosková.