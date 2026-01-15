Tomáš Macháč má před blížícím se Australian Open formu. Na turnaji ATP v Adelaide totiž postoupil už do semifinále. Osmý nasazený porazil Španěla Jaumeho Munara a jeho dalším soupeřem bude turnajová dvojka Tommy Paul z USA, jenž deklasoval domácího kvalifikanta Aleksandara Vukice 6:3, 6:2. Dařilo se i Kateřině Siniakové, která si zahraje o titul ve čtyřhře.
Macháč září v Adelaide, v generálce na Australian Open už je v semifinále
Pětadvacetiletý Macháč získal úvodní set hladce za 38 minut, když hned ve třetím gemu sebral soupeři podání a sám nečelil ani jednomu brejkbolu.
Vyrovnanější druhou sadu pak „urval“ v koncovce. Nejprve odvrátil v osmé hře všechny čtyři brejkboly, které v utkání Munarovi nabídl, v dalším gemu pak Španělovi prolomil servis a zápas následně dopodával.
S Paulem se Macháč utká počtvrté v kariéře, už dvakrát ho dokázal porazit. Semifinále si na okruhu zahraje poprvé po takřka 11 měsících. Naposledy byl na okruhu ATP mezi kvartetem nejlepších loni na konci února v Acapulcu, kde pak získal svůj dosud jediný titul.
Siniaková je ve finále v deblu
O titul ve čtyřhře si hned při svém prvním startu v sezoně zahraje Siniaková. Deblová světová jednička postoupila v Adelaide do finále po boku Číňanky Čang Šuaj, s níž tvoří druhý nasazený pár.
V semifinále vyřadily srbsko-kazachstánskou dvojici Aleksandra Kruničová – Anna Danilinová 6:4, 2:6, 10:8. Česká tenistka může v deblu získat už 33. trofej v kariéře.
Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide:
Muži:
Dvouhra – čtvrtfinále: Macháč (8-ČR) – Munar (Šp.) 6:4, 6:4, Paul (2-USA) – Vukic (Austr.) 6:3, 6:2, Humbert (Fr.) – Ševčenko (Rus.) 6:0, 6:3.
Ženy:
Dvouhra – čtvrtfinále: Mboková (8-Kan.) – Keysová (2-USA) 6:4, 4:6, 6:2, Šnajderová (Rus.) – Navarrová (6-USA) 6:3, 6:3, Birrellová (Austr.) – Cristianová (Rum.) 5:7, 6:1, 7:5, M. Andrejevová (3-Rus.) – Jointová (Austr.) 6:2, 6:0.
Čtyřhra – semifinále: Siniaková, Čang Šuaj (2-ČR/Čína) – Kruničová, Danilinová (4-Srb./Kaz.) 6:4, 2:6, 10:8.