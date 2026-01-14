Tomáš Macháč porazil Francouze Quentina Halyse 6:4. 6:2 a postoupil na turnaji v Adelaide do čtvrtfinále. Markéta Vondroušová odstoupila z generálky na Australian Open kvůli bolesti ramena těsně před utkáním s domácí Australankou Kimberly Birellovou. Tereza Valentová podlehla favorizované Američance Madison Keysové 4:6, 1:6 a Kateřina Siniaková prohrála s Ruskou Dianou Šnajderovou 1:6, 6:2, 5:7.
Macháč je v Adelaide ve čtvrtfinále, Češky dohrály
Pětadvacetiletý Macháč vyhrál v Adelaide druhé utkání, navázal na předchozí vítězství nad Australanem Jamesem Duckworthem. O čtyři roky staršího Halyse porazil poprvé a srovnal poměr vzájemných zápasů na 1:1.
Macháč, který plní roli nasazené osmičky, dnes uspěl za hodinu a čtvrt. Soupeře čtyřikrát brejkl, sám přišel o servis jen jednou. O postup do semifinále se utká se Španělem Jaumem Munarem.
Wimbledonská šampionka z roku 2023 Vondroušová zahájila turnaj v Adelaide výhrou nad Ruskou Ljudmilou Samsonovovou, do duelu s Birrellovou ale nenastoupila.
„Bohužel jsem musela z turnaje odstoupit kvůli bolesti ramena. Budu se soustředit na léčbu a uzdravování a doufám, že se na kurty vrátím co nejdříve,“ uvedla Vondroušová.
Osmnáctiletá Valentová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace a v prvním kole uspěla po skreči Lotyšky Jeleny Ostapenkové, nestačila na světovou devítku Keysovou. Obhájkyni titulu z Australian Open a nasazené dvojce podlehla za necelou hodinu a půl.
V prvním setu Valentová dvakrát nevyužila výhodu brejku a ztratila ho v koncovce. Ve druhé sadě utekla Keysová brzy do vedení 3:0 a náskok dotáhla.
Neuspěla ani Siniaková, která v hlavní soutěži startovala jako lucky loser a v prvním kole deklasovala Ukrajinku Dajanu Jastremskou.
S nasazenou devítkou Šnajderovou prohrála po necelých dvou hodinách hry a nenavázala proti ní na loňské vítězství z Wu-chanu.
Rozhodla koncovka třetího setu, kde Siniaková přišla za stavu 5:5 o servis a Šnajderová poté zakončila duel čistou hrou.
Menšík po třísetovém souboji s Medjedovičem postoupil v Aucklandu do čtvrtfinále
Jakub Menšík porazil ve svém úvodním utkání v Aucklandu 6:1, 3:6, 6:3 Srba Hamada Medjedoviče a postoupil do čtvrtfinále. Dalším soupeřem třetího nasazeného českého hráče v generálce na Australian Open bude Giovanni Mpetshi Perricard z Francie.
Dvacetiletý Menšík po volném prvním kole sehrál s Medjedovičem více než dvouhodinový zápas, který navíc ve třetím setu na déle než půl hodiny přerušil déšť.
Český daviscupový reprezentant si k výhře pomohl 22 esy – tři nastřílel v závěrečném gemu a posledním proměnil mečbol krátce před půlnocí místního času. „Jsem utahaný, už se těším do postele,“ řekl Menšík v pozápasovém rozhovoru na kurtu.
„Bylo to těžké, s dešťovým přerušením, pozdním začátkem. Bylo to hodně nahoru dolů, ale jsem šťastný, jak jsem odehrál ten poslední gem. Byla to s Hamadem velká bitva, známe se už dlouho a věděl jsem, že to bude náročné,“ řekl prostějovský rodák.
O dva roky starší Medjedovič se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace, v níž porazil i českého tenistu Dalibora Svrčinu.