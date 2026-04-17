Macháč do druhého semifinále v sezoně nepostoupil, nestačil na Rubljova

Tomáš Macháč ve čtvrtfinále antukového turnaje v Barceloně prohrál 4:6 a 3:6 s Andrejem Rubljovem z Ruska. Ve druhém kole měl nastoupit proti světové dvojce Carlosi Alcarazovi ze Španělska, dvojnásobný barcelonský šampion ale kvůli zranění pravého zápěstí před utkáním odstoupil a nebude hrát ani příští týden na antukovém Masters v Madridu.
Po neplánovaném dni volna Macháč vstoupil do čtvrtfinále dobře a ujal se vedení 2:0. Pak ale třikrát ztratil servis a Rubljov skóre otočil. Ve druhém setu nabral Macháč ztrátu 2:5 a nepomohly mu ani čtyři odvrácené mečboly.
Pětadvacetiletý Macháč nevyužil šanci na druhou semifinálovou účast v sezoně. Mezi nejlepší čtyřku postoupil v lednu v Adelaide, kde nakonec došel až k druhému titulu v kariéře.
Kopřiva ve čtvrtfinále v Mnichově nestačil na Cobolliho
Vít Kopřiva si na antukovém turnaji v Mnichově třetí semifinále na okruhu ATP nezahraje. Ve čtvrtfinále prohrál 3:6 a 2:6 s Flaviem Cobollim z Itálie.
Kopřiva sice na začátku smazal ztrátu 1:3, ale za stavu 3:4 přišel o podání a čtvrtý nasazený Ital výhodu proměnil v zisk první sady. Ve druhé osmadvacetiletý Čech dvakrát ztratil servis a vyřazení neodvrátil ani třemi odvrácenými mečboly.
Kopřiva nevyužil šanci na třetí semifinále v kariéře. První si zahrál v roce 2021 hned při premiéře v hlavní soutěži na okruhu ATP v Gstaadu, druhé pak letos v Riu de Janeiro. Na finálovou účast Kopřiva stále čeká.