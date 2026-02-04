Tenis

Linda Fruhvirtová porazila Šramkovou a v Ostravě je ve čtvrtfinále, dál jde i Bartůňková


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Linda Fruhvirtová zvítězila na turnaji v Ostravě 6:3, 6:1 nad čtvrtou nasazenou Slovenkou Rebeccou Šramkovou a postoupila do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičkou je i Nikola Bartůňková, která zdolala francouzskou kvalifikantku Fionu Ferrovou 6:4, 3:6, 6:1.

Dvacetiletá Fruhvirtová hned na úvod přišla o servis, ale vzápětí jej soupeřce také vzala. První sadu rozhodla Češka čistou hrou za stavu 4:3.

Ve druhém setu povolila 121. hráčka žebříčku Šramkové, která je v pořadí o 40 míst výš, jediný game. Od stavu 2:1 ztratila už jen dva fiftýny.

Ve čtvrtfinále se Fruhvirtová utká s Britkou Katie Boulterovou s níž dosud nehrála. Nejlepším výsledkem mladé Češky na okruhu WTA je triumf na turnaji v Čennaí v září 2022.

Nahrávám video
Linda Fruhvirtová postoupila v Ostravě do čtvrtfinále
Zdroj: ČT sport

Devatenáctiletá Bartůňková vyhrála proti Ferrové úvodní set díky brejku v devátém gamu. Ve druhém Francouzka za stavu 0:2 získala pět her v řadě a vyrovnala.

Na začátku rozhodující sady sice Bartůňková znovu přišla o servis, poté ale na kurtu dominovala a po dvou hodinách proměnila první mečbol. Ve čtvrtfinále narazí buď na Maďarku Pannu Udvardyovou, nebo Francouzku Diane Parryovou.

Výsledky tenisového turnaje žen v Ostravě

Dvouhra – 2. kolo:

L. Fruhvirtová (ČR) – Šramková (4-SR) 6:3, 6:1, Korpatschová (Něm.) – Arangová (2-Kol.) 6:3, 6:4, Boulterová (Brit.) – Golubicová (5-Švýc.) 6:2, 6:2, Bartůňková (ČR) – Ferrová (Fr.) 6:4, 3:6, 6:1.

Čtyřhra – čtvrtfinále:

Detiuc, Santamariaová (4-ČR/USA) – Barnettová, Lechemiaová (Brit./Fr.) 6:4, 7:6 (7:5), Gleasonová, Sisková (2-USA/ČR) – Lumsdenová, Haverlagová (Brit./Niz.) 6:4, 1:6, 10:8.

Související články

Martincová, Valdmannová i Havlíčková v Ostravě dohrály

3. 2. 2026

Martincová, Valdmannová i Havlíčková v Ostravě dohrály
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.