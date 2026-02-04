Linda Fruhvirtová zvítězila na turnaji v Ostravě 6:3, 6:1 nad čtvrtou nasazenou Slovenkou Rebeccou Šramkovou a postoupila do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičkou je i Nikola Bartůňková, která zdolala francouzskou kvalifikantku Fionu Ferrovou 6:4, 3:6, 6:1.
Linda Fruhvirtová porazila Šramkovou a v Ostravě je ve čtvrtfinále, dál jde i Bartůňková
Dvacetiletá Fruhvirtová hned na úvod přišla o servis, ale vzápětí jej soupeřce také vzala. První sadu rozhodla Češka čistou hrou za stavu 4:3.
Ve druhém setu povolila 121. hráčka žebříčku Šramkové, která je v pořadí o 40 míst výš, jediný game. Od stavu 2:1 ztratila už jen dva fiftýny.
Ve čtvrtfinále se Fruhvirtová utká s Britkou Katie Boulterovou s níž dosud nehrála. Nejlepším výsledkem mladé Češky na okruhu WTA je triumf na turnaji v Čennaí v září 2022.
Devatenáctiletá Bartůňková vyhrála proti Ferrové úvodní set díky brejku v devátém gamu. Ve druhém Francouzka za stavu 0:2 získala pět her v řadě a vyrovnala.
Na začátku rozhodující sady sice Bartůňková znovu přišla o servis, poté ale na kurtu dominovala a po dvou hodinách proměnila první mečbol. Ve čtvrtfinále narazí buď na Maďarku Pannu Udvardyovou, nebo Francouzku Diane Parryovou.
Výsledky tenisového turnaje žen v Ostravě
Dvouhra – 2. kolo:
L. Fruhvirtová (ČR) – Šramková (4-SR) 6:3, 6:1, Korpatschová (Něm.) – Arangová (2-Kol.) 6:3, 6:4, Boulterová (Brit.) – Golubicová (5-Švýc.) 6:2, 6:2, Bartůňková (ČR) – Ferrová (Fr.) 6:4, 3:6, 6:1.
Čtyřhra – čtvrtfinále:
Detiuc, Santamariaová (4-ČR/USA) – Barnettová, Lechemiaová (Brit./Fr.) 6:4, 7:6 (7:5), Gleasonová, Sisková (2-USA/ČR) – Lumsdenová, Haverlagová (Brit./Niz.) 6:4, 1:6, 10:8.