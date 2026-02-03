Tenis

Martincová, Valdmannová i Havlíčková v Ostravě dohrály


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
V úvodním kole ostravského turnaje tenistek WTA Tour skončily dvě hráčky, které byly součástí českého týmu pro baráž Poháru Billie Jean Kingové. Lucie Havlíčková dotáhla zápas s Britkou Katie Boulterovou do třetí sady, v té ale prohrála 1:6. Osmnáctiletá Vendula Valdmannová při své premiéře na okruhu prohrála se čtvrtou nasazenou Slovenkou Rebeccou Šramkovou 2:6, 3:6. Do čtvrtfinále se nedostala Tereza Martincová, která podlehla šesté nasazené Američance Caty McNallyové 4:6, 4:6.

Jednatřicetiletá Martincová startovala na Ostrava Open na divokou kartu a v prvním kole si připsala na WTA Tour první výhru od léta 2023. Po dvouleté absenci v hlavních soutěžích elitního okruhu ale další vítězství nepřidala. S McNallyovou bojovala takřka hodinu a tři čtvrtě, v závěru odvrátila čtyři mečboly, nakonec ale Američance v prvním vzájemném utkání podlehla.

Šramková potvrdila roli favoritky, do které ji pasovalo 81. místo žebříčku WTA, v němž Valdmannová uzavírá třetí stovku. České kvalifikantce vzala sedmkrát podání a po hodině a 27 minutách zápas ukončila. V druhém kole nastoupí proti další domácí tenistce Lindě Fruhvirtové.

Ani Havlíčková se papírovým předpokladům na dvorci nevzepřela. Vítězce tří turnajů WTA Boulterové sice sebrala druhý set, nakonec ale bezmála dvouhodinový zápas prohrála 4:6, 6:3, 1:6.

O čtvrtfinále bude z domácích hráček v Ostravě bojovat vedle Lindy Fruhvirtové ještě Nikola Bartůňková. Jejich zápasy druhého kola jsou na programu ve středu.

