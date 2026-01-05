Souboj českých tenistů v prvním kole turnaje v Brisbane vyhrál Jiří Lehečka. Obhájce titulu a třetí nasazený hráč si s Tomášem Macháčem poradil 6:4, 6:7 a 6:2. Z dvouhry žen se kvůli potížím s lýtkem odhlásila na poslední chvíli Karolína Plíšková. Ze hry je i Tereza Valentová. Osmnáctiletá tenistka podlehla Anně Kalinské z Ruska dvakrát 4:6.
Lehečka zvládl v Brisbane český duel s Macháčem, návrat Plíškové odložilo lýtko
Bývalá světová jednička a trojnásobná šampionka Plíšková musela odložit návrat na okruh WTA, na kterém se naposledy představila v srpnu 2024.
Poté kvůli zranění kotníku vynechala skoro celou minulou sezonu a odehrála jen pár zápasů na akcích série WTA 125. V prvním kole v Brisbane třiatřicetiletou Češku nahradila Julia Putincevová z Kazachstánu.
Lehečku čeká Korda, se kterým má stoprocentní bilanci
Lehečka rozhodl první set brejkem na 3:2, druhou sadu poté ztratil 5:7 v tie-breaku. V rozhodujícím setu už měl ale opět navrch a odskočil do vedení 4:1. Macháč poté ještě odvrátil jeden mečbol, víc už ale duel zdramatizovat nedokázal.
Čtyřiadvacetiletého Lehečku čeká ve druhém kole Američan Sebastian Korda. Proti synovi grandslamového šampiona Petra Kordy na okruhu ATP nastoupí potřetí, zatím s ním neztratil ani set.
Valentová vedla 2:0, pak ale třikrát ztratila podání a první set získala Kalinská. Ve druhé sadě osmnáctiletá Češka nabrala ztrátu 1:3, kterou už smazat nedokázala a nepomohly jí ani dva odvrácené mečboly.
V Brisbane se ještě dnes v prvním kole představí Markéta Vondroušová, kterou čeká Magdalena Frechová z Polska. Vítězka vyzve devátou nasazenou Lindu Noskovou. Ve druhém kole už jsou také Marie Bouzková a turnajová jedenáctka Karolína Muchová.