Jiří Lehečka titul na turnaji v Brisbane neobhájí. Zápas druhého kola s Američanem Sebastianem Kordou za stavu 3:6 a 2:1 vzdal kvůli problémům s pravým kotníkem. Úspěšně vstoupila do sezony Linda Nosková, která ve druhém kole porazila 7:6, 6:4 a 6:4 Magdalenou Frechovou z Polska.
Lehečka v Brisbane vzdal a titul neobhájí, Nosková postupuje
Lehečka měl kotník od začátku utkání obvázaný a první set prohrál za 32 minut. Ve druhé sadě třetí nasazený hráč pokračoval do stavu 2:1, kdy po krátké konzultaci s fyzioterapeutem zápas ukončil.
Nosková s Frechovou, která v prvním kole vyřadila Markétu Vondroušovou, v úvodní sadě prohrávala 0:3. Dokázala vyrovnat a v tie-breaku otočila skóre z 0:2 na 4:2, ale nakonec prohrála 5:7.
Potom už jednadvacetiletá Nosková potvrdila roli favoritky, převzala nad zápasem kontrolu a dovedla ho k vítězství. O sedm let starší Frechovou porazila ve čtvrtém vzájemném utkání potřetí.
Další soupeřkou 12. hráčky žebříčku WTA bude světová devítka Mirra Andrejevová. S osmnáctiletou Ruskou loni v Brisbane ve třetím kole prohrála, o rok dříve ji Nosková vyřadila ve čtvrtfinále. Celkově má s Andrejevovou bilanci 2:3.
Bejlek dohrála v Aucklandu ve druhém kole
Devatenáctiletá Sára Bejlek ve druhém kole turnaje v Aucklandu prohrála s osmnáctiletou Američankou Ivou Jovicovou. Třetí nasazené hráčce podlehla 6:7 a 4:6.
Bejlek do zápasu s 35. tenistkou světa vstoupila dobře a ujala se vedení 3:1. Náskok ale neudržela a první set prohrála 3:7 v tie-breaku. Ve druhé sadě naopak dokázala smazat ztrátu 1:3, ale na obrat proti 35. hráčce světa už sílu nenašla.