Tenis

Lehečka se v Basileji nejcennějšího titulu nedočkal


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Lehečka podlehl Vacherotovi a v Basileji se titulu nedočkal
Zdroj: ČT sport

Jiří Lehečka nevyhrál ani třetí letošní finále a titul v Basileji nezískal. Valentinu Vacherotovi z Monaka podlehl po nadějném začátku a úvodní převaze 6:2, 3:6 a 3:6. Ve světovém žebříčku si díky postupu do finále polepší o šest míst a v pondělí bude patnáctý. Jeho maximem je 12. pozice. V pořadí sezony je čtrnáctý jen s teoretickou šancí na Turnaj mistrů.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka měl šanci vybojovat třetí a nejcennější trofej v kariéře. Usiloval o ni dvě hodiny a dlouho byl lepším hráčem. Úvodní set získal po brejku ve třetím a pátém gemu, vedení 4:1 pak už dotáhl.

Poté se však Vacherot zlepšil a přestal chybovat. Ve třetím gemu odvrátil dva brejkboly a vzápětí Lehečkovi prolomil servis. Osmý nasazený český tenista už ztrátu nedohnal a hned zkraje rozhodujícího dějství neudržel podání znovu. Ztratil jistotu a nakonec i dobře rozehrané finále. Zakončil ho sérií chyb.

„V klíčových okamžicích jsem zahrál skvělé údery. Někdy ani nejde o to hrát celý zápas dokonale, ale prostě předvést dobrý výkon ve chvílích, kdy na tom fakt záleží,“ pochvaloval si Vacherot poté, co i druhou finálovou účast proměnil v zisk trofeje. První dobyl loni senzačně na Masters v Šanghaji.

Monackému soupeři, který je coby 31. tenista světového žebříčku o deset pozic níže, sice dal Lehečka 13 es a na vítězné míče ho porazil 34:15, ani to mu ale nestačilo. K titulům z loňského Brisbane a z předloňského turnaje v Adelaide další nepřidal. „Nakonec jsem odehrál solidní druhý i třetí set. V tom druhém jsem musel hodně bojovat, protože měl brejkboly až do posledního gemu. Od třetí sady jsem začal mnohem líp podávat, což mi strašně pomohlo. To bylo klíčové,“ řekl Vacherot.

Letos byl rodák Lehečka ve finále i v Miami, kde nestačil na Itala Jannika Sinnera, a v říjnu v Tokiu, kde ho porazil Carlos Alcaraz.

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