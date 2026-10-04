Jiří Lehečka na turnaji v Tokiu zdolal Adolfa Daniela Valleja z Paraguaye dvakrát 6:1 a postoupil do semifinále. V něm narazí na Valentina Vacherota z Monaka. V Tokiu se může stát prvním českým finalistou od roku 2008, kdy v japonské metropoli došel k titulu Tomáš Berdych.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka nedal soupeři šanci a poradil si s ním za necelou hodinu. V prvním setu sebral Vallejovi podání třikrát, ve druhém dvakrát a sám za celý zápas nečelil jedinému brejkbolu.
V semifinále se Lehečka představí potřetí v sezoně. V červnu ve Stuttgartu pro něj bylo konečnou, v březnu na Masters v Miami došel až do finále, kde nestačil na světovou jedničku Jannika Sinnera z Itálie.
Proti Vacherotovi nastoupí Lehečka na okruhu ATP podruhé. Loni na Masters v Paříži s ním prohrál ve dvou setech.
Alcaraz kráčí za obhajobou titulu
V cestě za obhajobou titulu pokračuje Španěl Carlos Alcaraz. Nejvýše nasazený hráč vedl nad Denisem Shapovalovem 7:6 a 2:1, když Kanaďan čtvrtfinálové utkání vzdal kvůli potížím se stehnem.
Alcaraz, který přišel o velkou část sezony kvůli zraněnému zápěstí, se o postup do čtvrtého letošního finále a prvního od dubnového turnaje Masters v Monte Carlu utká s krajanem Jaumem Munarem.
Shapovalov, jenž se může objevit v nominaci Kanady na listopadové čtvrtfinále Davisova poháru s českým týmem, měl v první sadě setbol, ale bývalý první hráč světa ho odvrátil. Po 65 minutách slavil Alcaraz výhru v tie-breaku. Druhou sadu ukončila záhy skreč.
„Trápil jsem se na podání v podstatě v každém gemu. Nemohl jsem najít správný rytmus,“ řekl Alcaraz, který v prvním setu přišel třikrát o podání. „Ale jsem spokojený s tím, jak jsem se po každém ztraceném servisu dokázal vrátit do hry. První set byl skvělý. Byly tam výborné výměny i údery,“ uvedl sedminásobný grandslamový šampion.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Tokiu
Výsledky tenisového turnaje mužů v Tokiu
Dvouhra – čtvrtfinále:
Alcaraz (1-Šp.) – Shapovalov (Kan.) 7:6 (7:3), 2:1 skreč, Munar (Šp.) – Jacquet (Fr.) 6:4, 6:2, Lehečka (ČR) – Vallejo (Par.) 6:1, 6:1, Vacherot (8-Mon.) – Fils (Fr.) 7:5, 4:6, 6:4.