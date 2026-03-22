Lehečka je v Miami poprvé v osmifinále, porazil Američana Quinna

Jiří Lehečka postoupil na turnaji Masters v Miami poprvé v kariéře do osmifinále. Američana Ethana Quinna ve 3. kole porazil 6:3, 7:6. Jeho příštím soupeřem bude další domácí hráč, utká se s lepším z duelu mezi šestým nasazeným Taylorem Fritzem a Reillym Opelkou.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka, jenž se na předchozím turnaji v Indian Wells loučil hned po prvním utkání, vyrovnaný duel s rozjetým Quinnem zvládl za hodinu a půl.
Američanovi, jenž před Miami slavil titul na challengeru ve Phoenixu a na Floridě získal skalpy Huberta Hurkacze a Caspera Ruuda, sebral v úvodním setu jednou podání a druhou sadu vydřel v tie-breaku 8:6.