Tenis

Lehečka je v Miami poprvé v osmifinále, porazil Američana Quinna


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jiří Lehečka postoupil na turnaji Masters v Miami poprvé v kariéře do osmifinále. Američana Ethana Quinna ve 3. kole porazil 6:3, 7:6. Jeho příštím soupeřem bude další domácí hráč, utká se s lepším z duelu mezi šestým nasazeným Taylorem Fritzem a Reillym Opelkou.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka, jenž se na předchozím turnaji v Indian Wells loučil hned po prvním utkání, vyrovnaný duel s rozjetým Quinnem zvládl za hodinu a půl.

Američanovi, jenž před Miami slavil titul na challengeru ve Phoenixu a na Floridě získal skalpy Huberta Hurkacze a Caspera Ruuda, sebral v úvodním setu jednou podání a druhou sadu vydřel v tie-breaku 8:6.

Menšík se v Miami nadřel na postup. Muchová je v osmifinále

22. 3. 2026

Menšík se v Miami nadřel na postup. Muchová je v osmifinále
