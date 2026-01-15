Australian Open je rozlosováno. Barbora Krejčíková vstoupí do prvního glandslamového turnaje v sezoně proti nasazené třiadvacítce Dianě Šnajderové z Ruska. Českou jedničku Lindu Noskovou čeká Lotyška Darja Semenistá. Turnajovou šestnáctku Jakuba Menšíka čeká Španěl Pablo Carreňo, o příčku níže postavený Jiří Lehečka se střetne s francouzským kvalifikantem Arthurem Geou. Tomáš Macháč vyzve Bulhara Grigora Dimitrova.
Krejčíková zahájí Australian Open proti Šnajderové, Macháč narazí na Dimitrova
Českých tenistek je v hlavní soutěži jedenáct, muži jsou v pěti. Z kvalifikace postoupily také Linda Fruhvirtová, která narazí na Lulu Sunovou z Nového Zélandu, a premiérově Nikola Bartůňková. Pražská rodačka bude čelit Darje Kasatkinové z Austrálie.
Nasazená devatenáctka a semifinalistka z roku 2021 Karolína Muchová vstoupí do turnaje proti Rumunce Jaqueline Cristianové. Markéta Vondroušová, která by měla plnit roli nasazené dvaatřicítky, se utká s Američankou Hailey Baptisteovou. Karolínu Plíškovou, jež vynechala takřka celou minulou sezonu kvůli zdravotním potížím, čeká Američanka Sloane Stephensová.
Devatenáctiletá Sára Bejlek narazí na Američanku Ashlyn Kruegerovou a ve 2. kole může čelit obhájkyni titulu Madison Keysové z USA. Marie Bouzková začne proti Renatě Zarazúaové z Mexika a později může narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou. Kateřinu Siniakovou čeká v úvodu Maďarka Panna Udvardyová, Terezu Valentovou domácí turnajová třicítka Maya Jointová.
V mužské části pavouka se Vít Kopřiva střetne s Němcem Janem-Lennardem Struffem. Dalibora Svrčinu čeká Španěl Jaume Munar.
Američanka Keysová odstartuje cestu za obhajobou titulu proti Ukrajince Oleksandře Olijnikovové. Světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou čeká Francouzka Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová. Šwiateková se střetne v 1. kole s hráčkou z kvalifikace.
Úřadující šampion Ital Jannik Sinner vykročí za možným třetím titulem z Australian Open proti Hugo Gastonovi z Francie. Světová jednička Carlos Alcaraz bude hrát s domácím Adamem Waltonem. Osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič, který dál usiluje o rekordní 25. grandslamový titul, se utká se Španělem Pedrem Martínezem.