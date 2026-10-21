Karolína Muchová nebude chybět na Turnaji mistryň

Karolína Muchová má stejně jako Linda Nosková jistou účast na tenisovém Turnaji mistryň. Rozhodla o tom skreč Ukrajinky Marty Kosťukové v Ning-po proti Jekatěrině Alexandrovové z Ruska.
Třicetiletá Muchová zkompletovala osmičku singlistek pro závěrečný podnik sezony, který se uskuteční od 8. do 15. listopadu v Indian Wells. Letošní wimbledonská finalistka se na Turnaj mistryň kvalifikovala podruhé. Před třemi lety nakonec v Cancúnu nestartovala kvůli zranění zápěstí.
Muchová letos vedle finálové účasti ve Wimbledonu získala i dva tituly. V únoru ovládla turnaj WTA1000 v Dauhá a poté uspěla v červnu na trávě v Bad Homburgu. Celkem vyhrála v sezoně 43 zápasů. V žebříčku WTA jí patří sedmé místo.
V Indian Wells budou hrát také Jelena Rybakinová z Kazachstánu, Běloruska Aryna Sabalenková, Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.
Ve čtyřhře se představí světová jednička Kateřina Siniaková.
Dvě české tenistky na Turnaji mistryň
Dvě české tenistky na Turnaji mistryň
1993:
Jana Novotná (došla do čtvrtfinále)
Helena Suková (vypadla v prvním kole)
2015:
Petra Kvitová (došla do finále)
Lucie Šafářová (nepostoupila ze skupiny)
2018:
Petra Kvitová (nepostoupila ze skupiny)
Karolína Plíšková (došla do semifinále)
2019:
Petra Kvitová (nepostoupila ze skupiny)
Karolína Plíšková (došla do semifinále)
2021:
Barbora Krejčíková (nepostoupila ze skupiny)
Karolína Plíšková (nepostoupila ze skupiny)
2026:
Karolína Muchová
Linda Nosková