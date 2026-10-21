Bouzková postoupila v Ning-po do čtvrtfinále

Marie Bouzková porazila po velkém obratu v úvodním setu zápasu 2. kola turnaje v Ning-po 7:5, 6:2 Rusku Anastasii Zacharovovou. Ve čtvrtfinále může hrát se Sárou Bejlek, pokud její kolegyně z vítězného týmu v Billie Jean King Cupu porazí v dnešním duelu Rumunku Soranu Cirsteaovou.
Bouzkové se na třetí pokus podařilo na turnajích v Číně vyhrát dva zápasy, v minulých týdnech vypadla v Pekingu i Wu-chanu vždy ve druhém duelu.
V Ning-po těžila také z toho, že se v pondělí kvůli zranění odhlásila její hvězdná soupeřka Iga Šwiateková z Polska, s níž osmadvacetiletá pražská rodačka v dosavadních čtyřech zápasech neuhrála ani set.
Jednoduchou práci ale neměla Bouzková ani s náhradnicí Zacharovovou, jež se do soutěže dostala po porážce v kvalifikaci. Ruská tenistka z druhé stovky žebříčku jí odskočila do vedení 5:2 a dvakrát podávala na zisk úvodního setu.
Bouzková ale následně vyhrála pět gemů za sebou, přičemž odvrátila čtyři setboly, a maratonský set po 70 minutách získala. V druhé sadě už měla česká favoritka navrch a zápas ukončila při prvním mečbolu na servisu soupeřky.