Tenis

Bouzková postoupila v Ning-po do čtvrtfinále


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Bouzková postoupila v Ning-po do čtvrtfinále
Zdroj: ČT sport

Marie Bouzková porazila po velkém obratu v úvodním setu zápasu 2. kola turnaje v Ning-po 7:5, 6:2 Rusku Anastasii Zacharovovou. Ve čtvrtfinále může hrát se Sárou Bejlek, pokud její kolegyně z vítězného týmu v Billie Jean King Cupu porazí v dnešním duelu Rumunku Soranu Cirsteaovou.

Bouzkové se na třetí pokus podařilo na turnajích v Číně vyhrát dva zápasy, v minulých týdnech vypadla v Pekingu i Wu-chanu vždy ve druhém duelu.

V Ning-po těžila také z toho, že se v pondělí kvůli zranění odhlásila její hvězdná soupeřka Iga Šwiateková z Polska, s níž osmadvacetiletá pražská rodačka v dosavadních čtyřech zápasech neuhrála ani set.

Jednoduchou práci ale neměla Bouzková ani s náhradnicí Zacharovovou, jež se do soutěže dostala po porážce v kvalifikaci. Ruská tenistka z druhé stovky žebříčku jí odskočila do vedení 5:2 a dvakrát podávala na zisk úvodního setu.

Bouzková ale následně vyhrála pět gemů za sebou, přičemž odvrátila čtyři setboly, a maratonský set po 70 minutách získala. V druhé sadě už měla česká favoritka navrch a zápas ukončila při prvním mečbolu na servisu soupeřky.

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