Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych označil postup do semifinále Davis Cupu za důležitý okamžik a teď už se podle něj může na finálovém turnaji v Boloni stát cokoliv. Češi prošli mezi čtyři nejlepší týmy po vítězství 2:0 nad Kanadou, kterou zajistili výhrami Tomáš Macháč a Jiří Lehečka. Absenci Jakuba Menšíka pak Berdych vysvětlil momentálními důvody a nevyloučil, že příště může Menšík nastoupit.
„Věřím, že je to pro nás velké momentum. Jsem spokojený s tím, co jsem od kluků viděl. Oba to zvládli za těch okolností a v té situaci, jaká byla, naprosto skvěle,“ řekl Berdych.
„Nikdo nechtěl odjíždět hned po prvním dnu. Navíc bychom byli úplně první, protože nikdo jiný ještě neprohrál. Jsem velice rád, že se to takhle povedlo a že se ten turnaj dobře nastartoval. Teď už se fakt může dít úplně cokoliv. Teď už se mohou dít velké věci,“ uvedl jednačtyřicetiletý kapitán.
K postupu nasměroval české tenisty 59. hráč světa Macháč, který porazil v úvodní dvouhře Liama Draxla 6:2, 3:6, 6:2. Šestadvacetiletý rodák z Berouna dostal přednost před žebříčkově výše umístěným Menšíkem (15.).
„Je to tak, jak jsem říkal před zápasem. V pondělí jsme měli debatu a udělali nějaké rozhodnutí, které bylo čistě jenom pro tenhle zápas. Takže to, co se teď odehraje v dalších dvou dnech, může pro nás být velké plus a může se to obrovsky hodit. Pevně věřím, že se to projeví v náš prospěch, že v pátek budeme mít už zase jiné možnosti a bude jich o kousek víc,“ uvedl Berdych.
Druhý bod proti Kanadě pak přidal Lehečka, který v souboji jedniček porazil Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 6:2. Mladoboleslavský rodák si i po utkání chválil, že měl v Boloni na rozdíl od loňska větší prostor sžít se s místním centrálním dvorcem. Berdych s tím souhlasil.
„Měli jsme tu čtyři dny, ale když už člověk přijede s něčím odpracovaným z domova, tak se tady ten čas dá využít zase trošku jinak. Navíc nám ten program vyšel tak, že jsme hráli hned první zápas,“ řekl daviscupový kapitán.
„Kdybychom hráli až ve čtvrtek večer, tak letět sem už ve čtvrtek a být tu týden, by asi nebylo úplně správné rozhodnutí. Tím, že to takhle vyšlo, tak jsme za první den a půl odehráli na centrálním kurtu tolik hodin, na kolik jsme se tam vloni ani nedostali. To jsou drobnosti, které pak v té skládačce mohou hrát velkou roli,“ uvedl Berdych.
Češi postoupili do semifinále Davisova poháru po dvanácti letech a poprvé v novém formátu soutěže, který se změnil v roce 2019. V boji o finále narazí v pátek na Itálii, nebo Jižní Koreu.
„Je to hezké, když si člověk řekne, že jsme v semifinále Davis Cupu a zůstanou tu už jen čtyři nejlepší země světa. Jsem za to rád, ale ještě to nekončí. Potenciálně nás ještě můžou čekat dva zápasy. Pevně věřím, že se nám povede dát si šanci na oba dva. S dalším výhledem se asi bavíme o tom, že nás bude čekat těžký soupeř. Mohou to být Italové doma. Myslím si ale, že ani to není nic nereálného, co by se v tomhle formátu a při formě, jakou kluci mají, nedalo zvládnout,“ doplnil Berdych.