Schyluje se ke čtvrtfinále Davisova poháru, v němž český tým vyzve soupeře z Kanady. Tamní kapitán Frank Dancevic ocenil sílu výběru Tomáše Berdycha, rozhodně ale neskládá zbraně. K dispozici má Félixe Auger-Aliassima, nastoupit může také Liam Draxl. Přímý přenos utkání sledujte v úterý od 15:40 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Cítíme se tu velmi dobře. Někteří hráči jsou tu už od pátku a máme za sebou řadu tréninků. Centrkurt vypadá nádherně a už se těšíme na úterní zápasy,“ řekl Dancevic. Roli kanadské jedničky bude plnit sedmnáctý hráč světa Félix Auger-Aliassime, jenž by měl hrát druhou dvouhru proti Jiřímu Lehečkovi. Toho nyní vede Frédéric Fontang, bývalý kouč rodáka z Montrealu.
„Nemyslím si, že by to zítra hrálo nějakou roli,“ uvedl Auger-Aliassime. „Je to speciální proto, že jde o čtvrtfinále Davis Cupu. To je podle mě to hlavní. Všechno ostatní je druhořadé,“ podotkl bývalý čtvrtý hráč světa.
S Lehečkou by se Auger-Aliassime utkal popáté, zatím s ním má bilanci 3:1. „Zítra je prioritou hrát s kluky, kteří jsou tu se mnou po mém boku, soustředit se na ty, kteří mě v tomhle zápase podporují a pokusit se vyhrát pro sebe i pro ně. S Jiřím se dobře známe i mimo to, že ho trénuje Frédéric. Známe se už roky, takže si nemyslím, že by to v tom hrálo velkou roli,“ řekl Auger-Aliassime.
Zatímco kanadskému týmu chybí Denis Shapovalov či Gabriel Diallo, Češi jsou v plné síle. Vedle Lehečky mají k dispozici také Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče a deblisty Adama Pavláska a Patrika Rikla.
„Mají velmi dobrý tým a dobré hráče. Musíme hrát dobře, abychom je porazili. Budeme se muset připravit, co nejlépe to půjde, a nastoupit s odhodláním. V této fázi soutěže už není prostor pro chyby. Z našeho pohledu je to ale stejné. Máme velmi dobrý tým a oni budou muset hrát také opravdu dobře, aby nás porazili,“ řekl Dancevic.
Kanadský kapitán počítá s tím, že se k týmu na poslední chvíli připojí 154. hráč světa Draxl, který hrál v neděli finále challengeru v Drummondville. „Dobré je, že sem Liam letí s velkou sebedůvěrou. Odehrál teď spoustu zápasů a má na kontě řadu výher. Je to teď naše týmová dvojka. Během dne by měl dorazit a uvidíme podle situace,“ uvedl Dancevic.