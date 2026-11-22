Poprvé se stal vítězem Turnaje mistrů španělský tenista Carlos Alcaraz. Je teprve čtvrtým hráčem, který má kompletní sbírku trofejí ze všech čtyř grandslamů i titul ze závěrečného podniku sezony. Světovou jedničku Alexandera Zvereva z Německa ve finále porazil 6:2, 7:6. Deblu vládli při své první účasti v tomto turnaji Francouzi Théo Arribagé s Albanem Olivettim a senzačně tak korunovali první společnou sezonu na okruhu ATP. Ve finále v Turíně porazili zkušený salvadorsko-chorvatský pár Marcelo Arévalo, Mateo Pavič 3:6, 7:6, 10:6.
Třiadvacetiletý Alcaraz proměnil v zisk titulu druhou finálovou účast v Turíně. Při loňském debutu nestačil na domácí hvězdu Jannika Sinnera, jenž letos kvůli zranění kolena na turnaji nestartuje. Nyní závěrečný podnik sezony ovládl jako první Španěl od roku 1998, kdy triumfoval Alex Corretja.
Grand Slam i Turnaj mistrů dosud dokázali vyhrát jen Andre Agassi, Roger Federer a Novak Djokovič. Španěl, jenž kariérní Grand Slam zkompletoval letos v lednu na Australian Open, to zvládl jako nejmladší z nich.
Ve finále Alcaraz potvrdil skvělou formu ze závěru sezony, kterou musel v dubnu na více než čtyři měsíce přerušit kvůli zranění zápěstí, po návratu ale získal tituly v Tokiu, ve Vídni a na Masters v Paříži. V úvodním setu Zvereva jasně přehrával a i ve druhém šel po brzkém brejku rychle do vedení 4:2. Němec, jenž letos vybojoval premiérové grandslamové tituly v Paříži a New Yorku, se ale nevzdal, vyrovnal.
Rozhodnout tak musel až tie-break, v němž Alcaraz odskočil do vedení 3:0. Pak ale zcela vypadl z rytmu, Zverev uhrál dalších šest bodů v řadě a vypracoval si tři setboly. Ani jeden ale nedokázal proměnit a Španěl pak při svém druhém mečbolu na 9:7 pečetil triumf. Vítěznou sérii prodloužil na 14 zápasů.
Arribagé s Olivettim zvládli v Turíně druhé třísetové drama za sebou. V sobotu v semifinále odvrátili tři mečboly německému páru Kevin Krawietz, Tim Pütz a dnes otočili duel po ztrátě prvního setu. Tie-break druhé sady získali 7:2, rozhodující dějství pak vyhráli 10:6.
Francouzi společně vybojovali sedmý letošní titul a vynahradili si zklamání z grandslamových turnajů.