Lucie Havlíčková a Laura Samson na turnaji WTA v Praze titul v deblu nezískaly, ve finále podlehly britskému páru Harriet Dartové a Maie Lumsdenové 4:6, 4:6. Singlové finále obstarají Rakušanka Lilli Taggerová a Ukrajinka Darja Snigurová, které v sobotu vyřadily domácí naděje Barboru Krejčíkovou a Terezu Valentovou. Přímý přenos sledujte na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
Havlíčková a Samson podlehly nasazeným čtyřkám za hodinu a 28 minut. Ve finále v Praze neuspěly ani na druhý pokus. Vloni nestačily v rozhodujícím utkání na ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová.
„Atmosféra byla dnes úžasná a neuvěřitelná. Myslím, že jsme ani jedna nehrála před větším publikem a ještě k tomu před publikem, které by bylo celé na naší straně. Mrzí mě, že jsme to pro ně nevyhrály, ale třeba se to podaří příští rok a bude to do třetice všeho dobrého,“ řekla Havlíčková.
Tenistky TK Sparta Praha nedokázaly ani jednou sebrat soupeřkám servis, dvakrát o něj naopak přišly. V prvním setu si nevypracovaly jediný brejkbol a poté, co ztratily podání v sedmé hře, manko už nedohnaly.
Na začátku druhé sady sice Havlíčková se Samson odvrátily tři brejkboly, později ale také dvě možnosti na příjmu nevyužily. Klíčový moment přišel znovu v sedmé hře, kdy Dartová s Lumsdenovou získaly další brejk a duel poté dotáhly k vítězství.
„Z atmosféry jsem nervózní nebyla. Tím, že diváci fandili nám, to bylo fajn. Také mě ale mrzí, že jsme to nedotáhly do vítězného konce,“ uvedla Samson. „Po tom vyřazení ve dvouhře jsem si nicméně zlepšila chuť a nakonec to byl díky tomu deblu skvělý týden. Sice to bohužel dnes nevyšlo, ale i tak si myslím, že to bylo dobré,“ doplnila.
Výsledky tenisového turnaje žen v Praze
Výsledky tenisového turnaje žen v Praze
Čtyřhra – finále:
Dartová, Lumsdenová (4-Brit.) – Samson, Havlíčková (ČR) 6:4, 6:4.