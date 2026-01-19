Úspěšný vstup do Australian za sebou má nasazená trojka Coco Gauffová. Američanka porazila Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu 6:2, 6:3. Dohrála naopak její krajanka Emma Navarrová, která prohrála s Polkou Magdou Linetteovou 6:3, 3:6, 3:6. V mužském turnaji postupují Daniil Medvěděv a Stan Wawrinka.
Gauffová vstup do Australian Open zvládla, její krajanka Navarrová nikoliv
Jednadvacetiletá Gauffová, která plní roli nasazené trojky, uspěla po více než hodině a půl. Nemusela litovat ani 31 nevynucených chyb a sedmi dvojchyb. Zaznamenala dvacet vítězných míčů. V dalším kole se loňská čtvrtfinalistka utká se Srbkou Olgou Danilovičovou, která v úvodu vyřadila legendární Venus Williamsovou.
„Dnes je na tour hodně levorukých hráček, ale Olga je skvělou tenistkou. Porazila několik skvělých hráček, takže to bude těžký zápas,“ řekla v rozhovoru na kurtu Gauffová.
Trojnásobný finalista Daniil Medvěděv si poradil 7:5, 6:2 a 7:6 s Jesperem de Jongem z Nizozemska. Dalším soupeřem ruského tenisty, který na třech předchozích grandslamech skončil vždy už v prvním kole, bude Francouz Quentin Halys.
Vstup do Australian Open zvládl také šampion z roku 2014 Stan Wawrinka. Čtyřicetiletý Švýcar, který se v této sezoně loučí s kariérou, porazil 5:7, 6:3, 6:4 a 7:6 Lasla Djereho ze Srbska. Ve druhém kole může vítěz tří grandslamů Wawrinka narazit na Jiřího Lehečku, kterého v prvním kole v Melbourne čeká Arthur Géa z Francie.
Navarrová nestačila na padesátou tenisku světa Linetteovou. Semifinalistka z roku 2023 narazí ve 2. kole na další Američanku Ann Liovou.