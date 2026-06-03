Maja Chwaliňská senzačně postoupila z kvalifikace do semifinále Roland Garros. Ve čtvrtfinále 114. hráčka světového žebříčku, která hraje v hlavní soutěži grandslamu teprve potřetí, porazila 7:6, 6:3 Rusku Annu Kalinskou. Aryna Sabalenková nečekaně vypadla. O obrovské překvapení na účet čtyřnásobné grandslamové šampionky se postarala Ruska Diana Šnajderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla a prohrála 6:3, 5:7, 0:6.
Čtyřiadvacetileté překvapení turnaje Chwaliňská vyhrála na Roland Garros už osmý zápas za sebou. Je teprve šestou kvalifikantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře a druhou v Paříži po Argentince Nadie Podoroské z roku 2020.
„Upřímně řečeno netuším, co se to právě stalo. Každý zápas tady mi připadá bláznivý. Jsem za to moc vděčná,“ uvedla Chwaliňská. Díky své překvapivé pouti má krajanka čtyřnásobné pařížské šampionky Igy Šwiatekové jistotu, že se ve světovém žebříčku posune z druhé stovky ke 30. místu.
Sedmadvacetiletá Kalinská neproměnila v postup do semifinále ani své druhé grandslamové čtvrtfinále po Australian Open 2024. V prvním setu aktuálně 24. hráčka žebříčku zlikvidovala ztrátu 1:5 a vynutila si tie-break, ten ale vyhrála Chwaliňská 7:3. V druhé sadě vzala Polka soupeřce celkem čtyřikrát podání a využila první mečbol.
Dvaadvacetiletá Šnajderová si postupem do semifinále opět posunula grandslamové maximum. V Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. O účast ve finále se utká s další debutantkou Chwaliňskou.
Sabalenková vyhrála úvodní set hladce za 48 minut, ve druhém vedla 5:3 a zdálo se, že má postup v kapse. Za stavu 5:4 ale nedokázala duel dopodávat a se stupňující se frustrací začala ve hře kupit nevynucené chyby, kterých nakonec nasbírala 57. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani gem a ve třetím setu schytala kanára.
Vyřazení finalistky letošního Australian Open je poslední z řady šokujících výsledků, které letošní Roland Garros přineslo. Sabalenková zůstala ve hře jako poslední z držitelů grandslamového titulu, a to v ženském i mužském pavouku dvouhry.
Po vyřazení měla Sabalenková chuť zmizet co nejdál od kurtů. „Právě teď chci s tenisem skončit,“ prohlásila. „Uvidím za pár dní, snad se dám psychicky zase do pořádku,“ dodala.
Podobně jako po loňském prohraném finále s Coco Gauffovou, které po zisku prvního setu ztratila rovněž vlastními chybami, jí bude nějakou dobu trvat, než se přes debakl přenese. „Znáte ty místnosti, kam můžete přijít a všechno tam rozmlátit? Nejspíš tam zítra strávím celý den ničením věcí. Možná mi to pomůže, možná ne,“ řekla.
Vlastní selhání v koncovce, kdy byla dva míčky od postupu, si nedovedla vysvětlit. „Myslím, že to prostě byla kombinace všeho,“ posteskla si Sabalenková. „Až moc o všem přemýšlíte, pak děláte jednoduché chyby a pak promarníte příležitosti,“ vypočítala.
„Teď si prostě budu muset sednout a otevřeně popřemýšlet o tom, co se mi v takových těžkých chvílích děje v hlavě. Protože jsem už celkem zkušená hráčka. Tolika věcmi už jsem si prošla a tolik jich překonala,“ dodala.
Poprvé si grandslamové semifinále zahraje také Ital Flavio Cobolli. Desátý nasazený tenista zdolal ve čtvrtfinále, v němž se po prvním setu kvůli silnému větru zatáhla střecha, Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Už nyní je tak jisté, že i přes šokující výpadek světové jedničky Jannika Sinnera bude ve finále Ital. Cobolli se o postup utká s vítězem čtvrtfinále mezi Matteem Berrettinim a Matteem Arnaldim.
Výsledky tenisového Roland Garros
Výsledky tenisového Roland Garros
Ženy:
Dvouhra – čtvrtfinále:
Šnajderová (25-Rus.) – Sabalenková (1-Běl.) 3:6, 7:5, 6:0, Chwaliňská (Pol.) – Kalinská (22-Rus.) 7:6 (7:3), 6:3.
Muži:
Dvouhra – čtvrtfinále:
Cobolli (10-It.) – Auger-Aliassime (4-Kan.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Juniorky:
Dvouhra – 3. kolo:
J. Kovačková (4-ČR) – Dorofejevová-Rybasová (Rus.) 3:6, 6:4, 6:4, Barrosová (3-Braz.) – Žoldáková (ČR) 6:3, 0:6, 6:3.
Čtyřhra – 2. kolo:
J. Kovačková, Zajíčková (ČR) – Skliarová, Thammová (6-Ukr./Něm.) 6:1, 6:1.