Chci víc, hlásí Muchová před čtvrtfinále Wimbledonu

Karolína Muchová po vítězství nad Barborou Krejčíkovou 7:5, 5:7, 6:3 věří, že postupem do čtvrtfinále její letošní tažení ve Wimbledonu nekončí. Žertovala, že ji u sítě krajanka zvala na večeři, než popravdě řekla, že si obě gratulovaly k povedené hře. Muchová byla ráda, že se v ní zkoncentrovala i po ztrátě druhé sady, v níž nevyužila vedení 5:2. V All England Clubu jí popřála štěstí i Martina Navrátilová.
„Mám velkou radost. Dnes to byla opravdu těžká bitva a jsem ráda, že se mi ve třetím setu podařilo udržet kvalitní hru. Zvlášť po tom druhém dějství, ve kterém jsem měla velký náskok,“ řekla Muchová. „Jsem moc ráda, že se mi podařilo postoupit do čtvrtfinále, ale určitě jedeme dál. Chci víc,“ uvedla.
Desátá nasazená Muchová porazila předloňskou wimbledonskou šampionku po dvou hodinách a 45 minutách. Na turnaji sice přišla poprvé o set, když ve druhé sadě ztratila od stavu 5:2 zbývajících pět gemů, ve třetím setu ale dokázala Krejčíkovou znovu „brejknout“ a tentokrát náskok dotáhla.
„Věděla jsem, že musím ty výměny zkrátka vyhrát, protože ona mi nedá nic zadarmo. V klíčových momentech a při brejkbolech jsem si říkala, že musím míč uhrát aktivně, ne ho tam jen vrátit, protože jinak by šanci okamžitě využila. Dnes jsem byla pozitivní a to mi ve třetím setu pomohlo,“ popisovala Muchová.
Po prvním využitém mečbolu si s Krejčíkovou na několik sekund popovídala u sítě. Když o tom měla před novináři mluvit, lehce si zažertovala. „Bára se mě ptala, jestli půjdeme dnes na večeři. Odpověděla jsem, že ještě nevím a že uvidíme,“ řekla nejprve s vážnou tváří.
Teprve poté se usmála a řekla pravdu. „Ne, dělám si srandu. Bavily jsme se o tom, že to byl z obou stran dobrý a těžký zápas. Zeptala jsem se jí, jestli je v pořádku, protože jsem si všimla, že na konci třetího setu trochu špatně došlapovala. Pak jsme si jen popřály všechno nejlepší.“
Šťastná dvojka
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce je ve čtvrtfinále Wimbledonu potřetí. Mezi osm nejlepších hráček postoupila na londýnské trávě také v letech 2019 a 2021. Před sedmi lety přitom porazila v osmifinále jinou krajanku Karolínu Plíškovou. A stejně jako dnes proti Krejčíkové i tehdy uspěla na kurtu číslo 2.
„Vzpomněla jsem si na něj už ve chvíli, kdy nás na tento kurt nasadili. Říkala jsem si, že na dvojku jsem letos ještě nedošla. Celý první týden jsem se spíš jen dívala, kde ta dvojka vůbec je. A pak mi blesklo hlavou, že je to vlastně ten kurt, kde jsme tehdy s Kájou hrály. Říkala jsem si, že by to mohl být můj oblíbený kurt. Když se mě pak na to ptali přímo na dvorci po zápase, tak se mi ty vzpomínky samozřejmě vrátily,“ řekla Muchová.
Přání od Navrátilové
Během turnaje také potkala devítinásobnou wimbledonskou šampionku z dvouhry Navrátilovou. Ta jí popřála hodně štěstí. „Vždycky se u toho i nasmějeme, protože mi říká, abych jí nevykala. Jenže moje první reakce je vždycky: ‚Dobrý den.‘ Jde to z mé strany tak nějak přirozeně. Nicméně jsme se jen minuly a popřála mi štěstí,“ uvedla finalistka Roland Garros z roku 2023.
V boji o premiérové wimbledonské semifinále narazí v úterý na bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou. S ní má bilanci 3:3. Naposledy se utkaly minulý týden ve finále turnaje v Bad Homburgu, kde Japonka duel za stavu 6:1, 1:0 pro Muchovou vzdala.
„Nejsem si úplně jistá, že tehdy byla indisponovaná, protože o dva dny později už hrála zápas naplno. Každopádně je to ale velmi těžká soupeřka a čeká mě nesmírně náročné utkání. Budu muset předvést skvělý výkon, abych měla šanci uspět,“ doplnila Muchová.