Muchová si zahraje čtvrtfinále Wimbledonu, Krejčíkovou porazila v třísetové bitvě

Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7:5, 5:7, 6:3 a postoupila potřetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po dvou hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí na Japonku Naomi Ósakaovou, která zdolala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Devětadvacetiletá Muchová je v osmém grandslamovém čtvrtfinále, v All Englandu se mezi osm nejlepších hráček dostala také v letech 2019 a 2021. Vyhrála osmý zápas po sobě, před Wimbledonem triumfovala na travnatém turnaji v Bad Homburgu. Celkově vybojovala 33. vítězství v sezoně.
„Mám velkou radost. Dnes to byla opravdu těžká bitva a jsem ráda, že se mi ve třetím setu podařilo udržet kvalitní hru. Zvlášť po tom druhém dějství, ve kterém jsem měla velký náskok. Takže ano, jsem velmi spokojená,“ řekla na tiskové konferenci Muchová.
O rok starší Krejčíková nevyužila šanci na postup do sedmého grandslamového čtvrtfinále. Přesto zaznamenala letošní nejlepší výsledek na turnajích „velké čtyřky“. Na Australian Open a Roland Garros vypadla vždy v 1. kole.
„Vyhrát může jenom jedna z nás. Zápas mohl dopadnout jakkoliv, ale jsem na sebe pyšná za to, jak jsem hrála a jak jsem dokázala bojovat. Byl to nesmírně vyrovnaný zápas, všechny gemy byly těsné a bojovaly jsme o každý míč. Karolína byla nakonec o kousek lepší a zvítězila. Teď jsem sice zklamaná, ale jdu dál. Jsem šťastná, že jsem tu mohla být a hlavně že jsem zdravá a mohla jsem hrát. To je pro mě nejdůležitější. Můj čas zase přijde,“ uvedla Krejčíková.
Hráčky si držely podání až do koncovky prvního setu
Olomoucká rodačka Muchová, která přišla na turnaji poprvé o set, uspěla i díky třem brejkům a devíti esům. Celkem zaznamenala 50 vítězných míčů, Krejčíková jich měla 24.
Utkání mezi Muchovou a Krejčíkovou, které bylo čtvrtým českým derby na letošním turnaji, bylo od začátku vyrovnané. Obě hráčky si držely dlouho servis: Krejčíková odvrátila tři brejkboly ve druhé hře, Muchová eliminovala dvě možnosti krajanky v sedmém gamu. Rozhodla koncovka, v níž si za stavu 6:5 vypracovala Muchová další možnost. Brejkbol, jenž byl zároveň i setbolem, proměnila po bekhendovém returnu.
Muchová nedokázala zápas v druhém setu dopodávat
Ve druhém setu už Muchová mohla duel dotáhnout. Poté, co v šesté hře zahrála Krejčíková proti třetímu brejkbolu dvojchybu, utekla tenistka I. ČLTK Praha do vedení 5:2. Za stavu 5:3 ale duel i kvůli dvěma dvojchybám nedoservírovala a Krejčíková se vrátila do hry. Vzápětí „brejkla“ Muchovou v 11. gamu znovu a sadu ukončila při třetím setbolu.
Před začátkem třetího setu Krejčíková na několik minut opustila kurt. Pauza však pomohla více Muchové, podařilo se jí ve čtvrté hře prolomit krajance čistou hrou servis a pak si znovu vypracovala vedení 5:2. Krejčíková opět snížila na 3:5, Muchová si ale tentokrát při podání zajistila vedení 40:0 a hned první mečbol proměnila.
„Na ztrátu druhého setu jsem snažila nemyslet a soustředit se pouze na daný okamžik. Pořád jsem se cítila dobře. Viděla jsem, že za stavu 5:2 začala Bára hrát naprosto uvolněně. Zahrála několik skvělých výměn a nemyslím si, že bych tehdy udělala příliš špatných rozhodnutí. Ona do toho zkrátka šla a ten druhý set si zasloužila. Ve třetím setu jsem se snažila hlavně dobře začít na servisu, zůstat agresivní, chodit si pro své body a celkově se více soustředit na podání,“ doplnila Muchová.
Výsledky Wimbledonu
Výsledky Wimbledonu
Muži:
Dvouhra – 4. kolo: Djokovič (7-Srb.) – Safiullin (Rus.) 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo: Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR) 7:5, 5:7, 6:3, Pegulaová (4-USA) – Jovicová (16-USA) 4:6, 6:3, 6:1.
Čtyřhra – 2. kolo: Nosková, Šramková (ČR/SR) – Fossaová Huergová, Korpatschová (Arg./Něm.) 7:5, 7:5, Sisková, Piterová (ČR/Pol.) – Malečková, Škoch (ČR) 6:4, 3:6, 7:6 (10:7).
Juniorky – dvouhra – 1. kolo: Esquivaová (10-Šp.) – Zajíčková (ČR) 7:5, 6:4, J. Kovačková (3-ČR) – Changová (USA) 3:6, 6:4, 6:3, Clarkeová (USA) – Sekerková (ČR) 6:0, 6:2.