Bouzková: Vždy je speciální, když se povede vyhrát titul

Marie Bouzková řadí titul z turnaje v Bogotě velmi vysoko. Po nedělním finálovém vítězství nad Maďarkou Pannou Udvardyovou 6:7, 6:2, 6:2 ji těší, že po ztraceném prvním setu vzala více zápas do svých rukou a vývoj otočila. Po zisku třetího titulu v kariéře věří, že to nebyl její poslední úspěch.
„Cením si toho hodně. Vyhrát jakýkoliv titul je hrozně těžké a vždy je speciální, když se to povede. Člověk nikdy neví, jestli v té pozici bude opět ještě jednou, takže si toho vážím a budu na to vždy vzpomínat. Doufám, že tohle není můj poslední,“ uvedla Bouzková.
Sedmadvacetiletá tenistka, která plnila roli nasazené jedničky, nedotáhla v prvním setu dvakrát nadějné skóre. Nejprve nevyužila vedení 5:3 a v následném tie-breaku přišla o náskok 5:0. V dalších dvou stech ale utekla vždy brzy do trháku, který dotáhla.
„Byl to těžký zápas. Od začátku to bylo hodně vyrovnané, bylo v tom hodně emocí. Panna dobře ukončila první set a já jsem potom chtěla hrát agresivněji. Chtěla jsem věci vzít více do svých rukou. To se mi povedlo a za to jsem moc ráda. To mi dalo ten titul,“ hodnotila Bouzková.
Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 získala třetí titul na okruhu WTA. Přidala ho k dvěma z Prahy z let 2022 a 2025. Ve světovém žebříčku se posunula o dvě místa na 24. příčku.
„Tady je těžké hrát. Je tu hodně nadmořská výška, takže vždy, když sem letím, tak vím, že to bude těžký turnaj. O to více si toho cením, že jsem tady mohla vyhrát,“ uvedla Bouzková. „Myslím, že je to tady hodně o adaptaci. Být emočně na tom co nejlépe. Jsem ráda, že se mi to povedlo,“ doplnila česká reprezentantka, která se nyní přesune do Bielu, kde se zúčastní kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarsku.