Bejlek a Bouzková postoupily v Cincinnati do osmifinále

Sára Bejlek a Marie Bouzková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. Dvacetiletá Bejlek porazila nasazenou šestnáctku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska 4:6, 6:1, 6:2. Turnajová dvaadvacítka Bouzková zdolala o devět příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 7:6, 7:6.
Bejlek porazila osmnáctou hráčku světa Alexandrovovou po necelých dvou hodinách. Zdolala ji i ve druhém vzájemném utkání a navázala na únorové vítězství z finále turnaje v Abú Dhabí. V boji o čtvrtfinále vyzve světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.
Svěřenkyně trenéra Jakuba Kahouna přišla o první set kvůli ztracenému servisu v deváté hře. Od té chvíle však už byla na podání stoprocentní, druhou sadu získala pěti gemy v řadě od stavu 1:1 a soupeřku dvakrát brejkla i v rozhodujícím třetím setu. Využila hned první mečbol.
Osmadvacetiletá Bouzková svedla s o deset let mladší Jovicovou takřka dvouapůlhodinovou bitvu. Nemusela litovat ani pěti dvojchyb. V dalším kole narazí na další Američanku Coco Gauffovou, která plní roli čtvrté nasazené.
Vítězka letošních turnajů v Bogotě a Nottinghamu Bouzková přišla v prvním setu třikrát o servis a prohrávala už 3:5. Soupeřku ale k setbolu nepustila, vynutila si zkrácenou hru a v ní uspěla jasně 7:0.
Také ve druhé sadě čelila česká hráčka nepříjemnému stavu v koncovce. Po ztraceném podání v deváté hře prohrávala 4:5, znovu se jí ale podařilo manko smazat a dotáhnout duel do tie-breaku. V něm Bouzková uspěla tentokrát po třetím využitém mečbolu 7:5.