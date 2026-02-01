První hráč světa Španěl Carlos Alcaraz ovládl poprvé Australian Open a zkompletoval ve 22 letech jako nejmladší tenista v historii kariérní Grand Slam. Ve finále v Melbourne dnes porazil Srba Novaka Djokoviče 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 a překazil mu šanci získat rekordní 25. grandslamový titul. Utkání vyhrál za tři hodiny a dvě minuty.
Alcaraz porazil Djokoviče a poprvé vyhrál Australian Open
Alcaraz získal sedmý grandslamový titul v kariéře, který přiřadil ke dvěma triumfům z Roland Garros, Wimbledonu a US Open. Finálovou bilanci na grandslamech si vylepšil na 7:1. Djokoviče porazil ve finále turnajů „velké čtyřky“ i potřetí a navázal na triumfy z Wimbledonu 2023 a 2024. Stav vzájemných zápasů vyrovnal na 5:5.
Všechny čtyři grandslamy dokázal Alcaraz vyhrát jako šestý tenista v tzv. Open éře. Zařadil se po bok Roda Lavera, Andreho Agassiho, Rogera Federera, Rafaela Nadala a Djokoviče. Ten nedosáhl na jedenáctý titul na Australian Open, kde ve finále neuspěl poprvé. S 24 grandslamovými tituly se dál dělí o první místo v historickém žebříčku s Australankou Margaret Courtovou.
Právě svého finálového soupeře Alcaraz po zápase ocenil. „To, co dělá, je skutečně inspirativní. Je mi ctí s ním sdílet šatnu nebo kurt,“ řekl. Triumf věnoval i svému týmu s trenérem Samuelem Lópezem, který na konci minulého roku nahradil Juana Carlose Ferrera. „Nikdo neví, jak tvrdě jsme pracovali, abychom tuhle trofej získali. Tohle je i vaše trofej,“ uvedl Alcaraz.
Zmínil také přítomnost krajana Nadala na tribuně. „Je to trochu zvláštní vidět ho tam a ne tady na kurtu. Myslím, že je to i poprvé od chvíle, co jsem profesionál, protože vím, že na mě koukal i ve 14 nebo 15 letech,“ podotkl Alcaraz.
Úspěch Alcaraze ocenil i poražený Djokovič. „V první řadě samozřejmě gratuluji Carlosovi. Prožil úžasný turnaj. To, co předvádí, se dá nejlépe vyjádřit jako historické, legendární,“ řekl Djokovič. „Přeji mu hodně štěstí do zbytku kariéry. Je pořád tak mladý a má spoustu času. Stejně jako já. Jsem si jistý, že se v dalších deseti letech ještě mockrát uvidíme,“ podotkl s úsměvem.
Do finále před zraky tenisových legend Lavera či Nadala však Djokovič vstoupil lépe. O takřka 16 let mladšího Alcaraze nepustil v prvním setu k jedinému brejkbolu, dvakrát mu vzal servis a vyhrál první sadu za 33 minut. Španěl ale kontroval podobným způsobem ve druhém setu. Tentokrát vzal dvakrát soupeři podání a vyrovnal.
Také ve třetí sadě si Alcaraz držel servis. Djokovič o něj naopak v páté hře přišel, manko již nedohnal a v závěru ho ztratil ještě jednou. Španěl využil na přijmu pátý setbol a ujal se vedení.
Rodák z Bělehradu si zřejmě kvůli žaludečním potížím vzal na začátku čtvrtého setu prášek. Hned v úvodu smazal šest brejkbolů a udržel za stavu 1:1 krok. V devátém gamu se Djokovič probojoval k brejkbolu a hecoval na kurtu Roda Lavera fanoušky. Alcaraz ale hrozbu ztraceného servisu odvrátil.
Rozhodla 12. hra čtvrtého setu. Alcaraz získal na příjmu vedení 40:15, Djokovič zahrál proti prvnímu mečbolu míč do autu a Španěl mohl radostí padnout na zem.
Výsledky tenisového Australian Open
Muži:
Dvouhra – finále:
Alcaraz (1-Šp.) – Djokovič (4-Srb.) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Junioři:
Dvouhra – finále:
Šeško (7-Slovin.) – Hanse (4-USA) 4:6, 6:3, 6:4.
Juniorky:
Dvouhra – finále:
Efremovová (3-Fr.) – Tupicynová (Rus.) 6:3, 7:5.