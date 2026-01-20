Tenis

Obhájkyně Keysová vstoupila do Australian Open výhrou nad Olijnikovovou


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Američanka Madison Keysová vykročila úspěšně na Australian Open za obhajobou titulu. Turnajová devítka porazila v 1. kole v Melbourne Ukrajinku Oleksandu Olijnikovovou 7:6, 6:1. Duel vyhrála za hodinu a 40 minut.

Třicetiletá Keysová, která vloni ve finále zdolala světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, vyhrála na tvrdých kurtech v Melbourne i osmý zápas po sobě. Olijnikovovou dnes přehrála v poměru vítězných míčů 26:7, nemusela litovat ani 37 nevynucených chyb.

Favorizovaná Keysová se herně hledala hlavně v prvním setu. Brzy prohrávala 0:4, a přestože srovnala, v 11. hře přišla opět o servis a čelila stavu 5:6. Nakonec si vynutila zkrácenou hru, ani ta se ale dlouho nevyvíjela v její prospěch. Ztrácela 1:4 a za stavu 4:6 odvracela dva setboly. Těžké chvíle však ustála, tie-break vyhrála 8:6 a ve druhé sadě už povolila soupeřce jediný game.

„Jsem šťastná, že jsem zpět v Melbourne. Samozřejmě jsem byla ze začátku velmi nervózní,“ řekla v rozhovoru na kurtu Keysová.

V dalším kole se rodačka z Rock Island utká s krajankou Ashlyn Kruegerovou. Ta vyřadila v 1. kole českou hráčku Sáru Bejlek.

