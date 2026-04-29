MS družstev přineslo české porážky, ženy ale stále myslí na postup

Čeští stolní tenisté se ve druhý den MS družstev proti soupeřům neprosadili. Muži prohráli se Slovinskem 0:3 a jsou na pokraji vyřazení. Ženy podlehly Brazílii 1:3, ale ve čtvrtek jim bude k pokračování stačit jakákoliv výhra nad Kazachstánem.
V utkání se Slovinci měl k zisku bodu nejblíže Pavel Širuček. Proti Denimu Kozulovi stáhl ztrátu 0:2 na sety, ale obrat nedokonal, protože nedotáhl k úspěchu dobře rozehranou pátou sadu. „Asi nikdy se mi nestalo, abych v rozhodujícím setu nedohrál vedení 8:3. Zkazil jsem příjem, dostal jsem prasátko a cítil jsem, že to (soupeř) odvázal, a najednou mu to tam začalo padat,“ litoval Širuček.
Před ním Štěpán Brhel, který se dostal do týmu jako náhradník za nemocného Lubomíra Jančaříka, a ve třetím souboji Ondřej Květon uhráli proti soupeřům každý jen jeden set.
Ve čtvrtek mužský tým zakončí účinkování v základní skupině duelem proti favorizovanému Španělsku, které oba dosavadní zápasy vyhrálo. Při očekávané výhře Slovinců nad Bahrajnem udrží výběr mexického trenéra Salvadora Uribeho v turnaji jen vítězství 3:0.
Svěřenkyně Renáty Štrbíkové nestačily na sesterské duo Brunu a Gulii Takahashiovy. Proti prvně jmenované jedničce brazilského týmu nedokázaly Karin Grofová ani Veronika Poláková uhrát ani set, Gulia porazila Polákovou 3:1. Na průběžných 1:2 snížila Hanka Kodet po vítězství nad Laurou Watanabeovou (3:1).
„Jsem ráda za ten bod. Za to, že Hanka vyhrála, což by mělo být dobré pro posílení sebevědomí. Zítra nás čeká stěžejní utkání a já vím, že holky budou v klidu a maximálně soustředěné,“ uvedla Štrbíková s výhledem na zápas s Kazachstánem, který má na kontě porážku od Brazílie (1:3) a výhru nad Mongolskem (3:0).
V úvodní fázi šampionátu se hraje v každé skupině o dvě postupová místa. Čtrnáct vítězů a šest týmů z druhých příček si zajistí přímý postup do hlavního pavouka. Zbylých osm mužstev z druhých pozic v tabulkách si zahraje předkolo o čtyři zbylá místa. Postupující se přidají k osmičce elitních týmů, které před vyřazovací fází hrají ve dvou čtyřčlenných skupinách o nasazení do hlavního pavouka. Play-off začne 4. a 5. května, finálové zápasy jsou na programu 9. a 10. května.