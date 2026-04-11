Rampula si na SP v Granadě vystřílel šesté místo

Matěj Rampula obsadil na Světovém poháru ve sportovní střelbě v Granadě šesté místo v rychlopalné pistoli. V této sezoně se v seriálu postaral o první českou finálovou účast v individuální disciplíně. Po pátém místě v kvalifikaci vypadl ve Španělsku v osmičlenném finále po druhém vyřazovacím kole.
Po třech sériích po pěti ranách se přitom šestadvacetiletý český olympionik dělil o vedení. V úvodních dvou položkách nechyboval. Ve třetí, kterou kvůli technickým potížím s terči musel opakovat, minul dvakrát. Po vyřazení dvou soupeřů ale Rampula v dalším kole přidal jediný zásah, propadl se na konec pořadí a přišel o naději na třetí medailový úspěch v individuální disciplíně v kariéře. Vloni zvítězil v Limě a v roce 2023 byl v peruánské metropoli druhý.
Premiérový triumf vybojoval dvacetiletý Číňan Jang Jü-chao ve vyrovnaném světovém rekordu. V osmé disciplíně v Granadě Čína slavila šesté zlato. V neděli SP ve střelbě ze vzduchových a kulových zbraní vyvrcholí třípolohovou malorážkou s druhým mužem světového žebříčku Jiřím Přívratským a vzduchovou puškou žen.