Sportovní střelba

Rampula si na SP v Granadě vystřílel šesté místo


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Matěj Rampula obsadil na Světovém poháru ve sportovní střelbě v Granadě šesté místo v rychlopalné pistoli. V této sezoně se v seriálu postaral o první českou finálovou účast v individuální disciplíně. Po pátém místě v kvalifikaci vypadl ve Španělsku v osmičlenném finále po druhém vyřazovacím kole.

Po třech sériích po pěti ranách se přitom šestadvacetiletý český olympionik dělil o vedení. V úvodních dvou položkách nechyboval. Ve třetí, kterou kvůli technickým potížím s terči musel opakovat, minul dvakrát. Po vyřazení dvou soupeřů ale Rampula v dalším kole přidal jediný zásah, propadl se na konec pořadí a přišel o naději na třetí medailový úspěch v individuální disciplíně v kariéře. Vloni zvítězil v Limě a v roce 2023 byl v peruánské metropoli druhý.

Premiérový triumf vybojoval dvacetiletý Číňan Jang Jü-chao ve vyrovnaném světovém rekordu. V osmé disciplíně v Granadě Čína slavila šesté zlato. V neděli SP ve střelbě ze vzduchových a kulových zbraní vyvrcholí třípolohovou malorážkou s druhým mužem světového žebříčku Jiřím Přívratským a vzduchovou puškou žen.

Čtěte také

Hrdličková minula poslední ranou a s Liptákem brali na SP v Maroku bronz

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.