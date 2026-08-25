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Šesté místo z MS a velké plány. Pro Marcelu Lochovskou je motivací start v LA

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před 2 hhodinami|Zdroj: EquiRadio, ČT sport
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Marcela Lochovská o úrazu i úspěchu na MS
Zdroj: ČT sport

Německé Cáchy hostily mistrovství světa v jezdeckých sportech. Jako šestá nejlepší v disciplíně paradrezura se z Německa vrátila Marcela Lochovská. O svém úrazu i ambici dostat se na paralympijské hry mluvila pro ČT.

Marcela Lochovská byla na šampionátu v paradrezuře, který se uskutečnil v německých Cáchách, jedinou zástupkyní České republiky. Ve finále s jedenáctiletou klisnou Violou obsadila šesté místo s výsledným hodnocením 68,033 %. „Cílem bylo dostat se do finále, což se mi splnilo, takže jsem jela více v klidu,“ popsala.

Česká jezdkyně se sportu věnovala odmala, jedna z projížděk jí ale náhle změnila život. „Na louce byly dráty, kterých jsem si nevšimla, a kůň se do nich zamotal,“ říká. Do sedla se mohla vrátit až o rok a půl později. „Před úrazem jsem byla schopná i cválat, což teď už nedokážu,“ dodává.

A její další cíle? Především paralympijské hry v Los Angeles, které proběhnou v létě 2028. „Je to pro mě obrovská motivace. Kdo by nechtěl být na paralympiádě,“ ptá se řečnicky Marcela Lochovská.

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