Parasport

Rusko na paralympiádě získalo první zlato. Paralyžař Kříž obsadil 10. místo


před 16 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Tadeáš Kříž a Iva Křížová hodnotí super-G
Zdroj: ČT sport

Čeští paralyžaři za sebou mají alpské super-G. V něm na desátém místě skončil Tadeáš Kříž, mezi sedícími závod po pádu nedokončil Petr Drahoš. V závodě stojícím získala zlato Ruska Varvara Vorončichinová, která pro svou zemi dosáhla na první vítězství po opětovném připuštění k soutěžím. Od 13:30 odehrají své utkání se Slovenskem čeští parahokejisté.

Kříž, kterého na trati doprovázela jako trasérka jeho sestra Iva, byl s umístěním spokojený. Na vítězného Rakušana Aichnera ztratil devět vteřin.

Nahrávám video
Tadeáš Kříž s Ivou Křížovou a jejich super-G
Zdroj: ČT sport

Závod se nepodařil Petru Drahošovi, který startoval jako předposlední a na změklém sněhu chyboval v kritickém místě.

Nahrávám video
Petr Drahoš a jeho super-G
Zdroj: ČT sport

Vorončichinová se postarala v alpském lyžování o první zlato pro Rusko, jehož sportovci mohou v Itálii poprvé od zahájení války na Ukrajině startovat pod vlastní vlajkou a se státní hymnou. Dva dny po bronzu ve sjezdu v Cortině d'Ampezzo vyhrála třiadvacetiletá lyžařka superobří slalom v kategorii stojících sportovců.

Zrušení suspendace ruských a běloruských sportovců, zavedené po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, schválil vloni v září Mezinárodní paralympijský výbor (IPC). Proti jejich plnohodnotné účasti na hrách se protestovala řada národních paralympijských výborů včetně českého. Češi pak minulý pátek s několika dalšími výpravami na protest bojkotovali i slavnostní zahájení ve Veroně.

Po výhře Vorončichinové tak poprvé od Soči 2014 na paralympijských hrách při slavnostním medailovém ceremoniálu zavlaje ruská vlajka a zazní i státní hymna. Před suspendací za invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se totiž Rusko mohlo kvůli trestu za systematický doping podporovaný státem účastnit předchozích akcí rovněž jen za omezených podmínek a bez státních symbolů, z letní paralympiády v Riu 2016 a zimní 2022 v Pekingu bylo Rusko vyloučeno úplně.

