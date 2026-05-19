Plním úkoly, remcám u toho a pak slavím úspěchy. Pultar Musilová o ME i budoucnosti


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Šárka Pultar Musilová a Vladimír Brada o paralukostřelbě
Šárka Pultar Musilová už má za sebou jeden z vrcholů sezony. Z mistrovství Evropy v Římě se vrátila s třemi medailemi. Jak viděla soutěže a jak průběh hodnotí její trenér Vladimír Brada?

Pultar Musilová získala na nedávném mistrovství Evropy v Římě tři medaile, z pozice trenéra ji k úspěchu dovedl Vladimír Brada – trenér roku v kategorii parasport za uplynulý rok. „Střílelo se mi moc hezky, v silném větru mi to lítalo pěkně,“ líčí Pultar Musilová. „Bohužel nedopadl světový rekord, ale jinak můžu mluvit v superlativech,“ dodává Brada.

„Měnily se tam světelné podmínky s pohybem Slunce. Měli jsme na zlato, ale to bohužel nevyšlo,“ řekl Brada. Společně s Pultar Musilovou ho čeká Evropský pohár, který se bude konat na přelomu června a července v Novém Městě nad Metují.

