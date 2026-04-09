Parasportovcem roku je potřetí za sebou David Kratochvíl


9. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Galavečer k vyhlášení ankety Ceny Českého paralympijského výboru za rok 2025
Plavec David Kratochvíl dovršil hattrick, potřetí se stal českým parasportovcem roku. Anketu Českého paralympijského výboru vyhrál zejména díky sedmi medailím na mistrovství světa. Kolektivem roku byla vyhlášena parahokejová reprezentace, která získala potřetí za sebou světový bronz.

Osmnáctiletý Kratochvíl na šampionátu v Singapuru navázal na předloňskou paralympiádu v Paříži, kde získal tři medaile. Tentokrát měl nevidomý plavec sbírku ještě bohatší. V zisk cenného kovu proměnil všech sedm startů, závodil každý den. Ke čtyřem zlatým, jedné stříbrné a dvěma bronzovým medailím přidal světový rekord na 400 metrů volný způsob. Historické maximum staré 33 let zlepšil na 4:19,83 minuty.

„Je to zlatý hattrick, ale pro mě je to stejně krásné jako poprvé. Je pro mě čest stát tu po boku ostatních parasportovců. Všichni v top sedmičce vybojovali senzační úspěchy. Že jsme ze všech MS dovezli 24 medailí, je senzační,“ uvedl Kratochvíl.

Kratochvíl je potřetí za sebou parasportovcem roku
V hlavní kategorii jednotlivců získal Kratochvíl 177 bodů a předstihl o 26 bodů Simonu Bubeníčkovou. Šestnáctiletá běžkyně na lyžích se v únoru stala mistryní světa na 10 kilometrů klasickou technikou. Na šampionátu v Toblachu přidala ještě stříbro na 20 km volně a pak skončila v Trondheimu druhá ve sprintu, kde byl závod paralyžařů vložen do elitního mistrovství světa v klasickém lyžování.

„Loni jsem tady vůbec vyhlášená nebyla, letos jsem už druhá. Je to krásné,“ řekla paralympijská medailistka Bubeníčková.

Třetí skončila v anketě lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová. Také ona loni slavila světový titul. Pětatřicetiletá reprezentantka zlomila stříbrné prokletí a na šampionátu v korejském Kwangdžu nedala soupeřkám šanci. Ke zlatu přidala stříbro v mixech s Davidem Drahonínským a bronz ve dvojici s Terezou Brandtlovou.

Objevem roku je stolní tenistka Tereza Čákorová, bronzová medailistka z mistrovství Evropy ve čtyřhře s Nelou Kemlinkovou.

Novým členem Síně slávy se stal Rostislav Pohlmann, paralympijský vítěz v hodu diskem z Atén 2004, který má celkově sedm medailí z her pod pěti kruhy. Za mimořádný parasportovní výkon ocenil ČPV jiného atleta Vratislava Zdrubeckého, jenž v rámci výzvy Na formulce z Olomouce do Vídně ujel šest maratonů v šesti dnech.

Ocenění za přínos parasportu získalo ministerstvo práce a sociálních věcí za vznik resortního centra Agitos, které vybraným parasportovcům poskytuje profesionální podmínky.

