Ukrajinská výprava se nezapojí do slavnostního zahájení paralympijských her. Země se ceremoniál, který proběhne šestého března v Miláně, rozhodla bojkovat na protest vůči tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na Hrách startovat pod svou vlajkou a v případě vítězství jim může hrát státní hymna.
Ukrajina se na protest vůči Rusku nezúčastní zahájení paralympiády
Národní paralympijský výbor v prohlášení také vyzval organizátory, aby se na zahájení Her neobjevila ukrajinská vlajka.
Na zimních paralympijských hrách bude šest ruských a čtyři běloruští sportovci, kteří tento týden obdrželi divoké karty. Vzhledem k tomu, že Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na valném shromáždění loni v září zrušil suspendaci obou zemí, zavedenou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, mohou ruští sportovci v Itálii soutěžit pod státní vlajkou.
Představitelé napadené země to označili za skandální. Zástupci Ukrajinského paralympijského výboru v prohlášení uvedli, že rozhodnutí IPC je ostudné a zcela v rozporu s principy Her. S účastí Rusů a Bělorusů na paralympiádě nesouhlasí ani Český paralympijský výbor.
Mezinárodní paralympijský výbor začátkem týdne v reakci na kritiku uvedl, že je demokratickou organizací a že zrušení suspendace Ruska a Běloruska odhlasovaly členské země IPC. „Valného shromáždění se zúčastnilo téměř 180 z 211 členů, kteří o této záležitosti hlasovali. Musíme respektovat rozhodnutí našich členů, kteří pocházejí z celého světa.“
Rusové získali účastnická místa ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu, tedy soutěžích pořádaných Mezinárodní lyžařskou federací. FIS jim sice účast ve svých soutěžích zakázala, ale Sportovní arbitrážní soud (CAS) v prosinci vyhověl jejich odvolání.
Na zimních olympijských hrách v Itálii jsou nyní Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci. Paralympiáda se uskuteční od 6. do 15. března.