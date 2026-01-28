Do parabiatlonu vlétla jako kometa teprve sedmnáctiletá Simona Bubeníčková. Hned při svém debutu ve Světovém poháru vyhrála vytrvalostní závod. Na paralympijských hrách v Milánu a Cortině bude patřit k velkým medailovým nadějím české výpravy, když bude soutěžit v klasickém lyžování i v biatlonu.
Kometa Bubeníčková září také v parabiatlonu a těší se do Itálie. Doufám, že si to užijeme, hlásí
Tomu se věnuje pouze půl roku. „Je to pro mě pořád nové prostředí. Jsem ráda, že mohu na Světovém poháru být. Všem děkuju, že se to děje,“ říká Bubeníčková.
A vysvětluje, jak parabiatlon funguje. „Máme na stavech připravené laserové zbraně, které vysílají skrze paprsek zvuk do sluchátek a my míříme podle výšky zvukového tónu. Čím vyšší je tón, tím blíž jsme ke středu terče. Pak se ozve takový zvuk, když jsme trefili nebo netrefili. Ten druhý zvuk tam nechci slyšet,“ usmívá se.
Nevidomá sportovkyně na sebe výrazně upozornila před rokem, kdy se v italském Toblachu s trasérem Davidem Šrůtkem stala mistryní světa v para klasickém lyžování na deset kilometrů klasicky a stříbro získala v závodě na 20 kilometrů volně.
Nedávno Bubeníčková začala i s profi parabiatlonem a v něm prožívá snovou premiérovou sezonu v SP, kde dokázala vyhrát dva závody. Poslední díl elitního seriálu proběh o víkendu v polských Jakuszycích, na který v tomtéž místě naváže SP v para klasickém lyžování.
Právě trasér Šrůtek je pro Bubeníčkovou velice důležitý. „Jsem úplně nevidomá, je pro mě těžké v první části, když zalehávám, najít terč. Nejen, že mě dovede na stav, ale pak, když si lehnu, mě hůlkou neverbálně posune, bouchne mě do nohy a tím se zapolohuju, abych mířila na terč,“ vysvětluje Bubeníčková.
„Po trati je to stejné jako v běžeckém lyžování, ale Simča se musí dovézt na stav a zapolohovat. Pak musím odjet za čáru, protože traséři se nemohou plést ostatním závodníkům. Pak tam zase po střelbě přijedu, předám hůlky a vyrážím na trať,“ doplňuje Šrůtek.
„Simča je pohodová holka, samozřejmě perfekcionalistka, ale zatím to je dobrý, neštveme se,“ usmívá se Šrůtek, který si spolupráci pochvaluje. „Je to pěkný, na sklonku své kariéry si užít vrcholový sport,“ dodává ke kolegyni, která startuje v Českém poháru se zdravými závodnicemi.
Na olympijské hry se Bubeníčková moc těší. „Jsem zvědavá, jak to tam bude všechno vypadat, jakou bude mít celý parabiatlon atmosféru. Doufám, že si to užijeme i tak, že předvedeme nějaký hezký výsledek.“