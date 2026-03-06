České reprezentanty bychom mezi medailisty zimních paralympijských her hledali v uplynulých šestnácti letech marně. Na letošních Hrách, které se uskuteční od 6. do 15. března v Miláně, Cortině d'Ampezzo a Val di Fiemme, chce rekordní výprava 24 českých sportovců tuto smolnou sérii ukončit.
Začíná paralympiáda: Rusové jsou zpět, Češi bojkotují zahájení a chtějí konečně medaile
Soutěžit se bude v šesti sportech – alpském lyžování, biatlonu, běžeckém lyžování, snowboardingu, hokeji a curlingu vozíčkářů. Rozdělí se 79 sad medailí, novinkou v programu je curlingová soutěž smíšených dvojic. Poslední českou paralympijskou medaili získala ve Vancouveru 2010 alpská lyžařka Anna Pešková (za svobodna Kulíšková) díky bronzu v superobřím slalomu. Adeptů na letošní cenný kov je ale hned několik.
Po třech bronzech ze světových šampionátů touží po prvním paralympijském semifinále hokejisté. Hvězdou výpravy by se mohla stát sedmnáctiletá nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková. Vedle běžeckého lyžování, v němž je z loňska mistryní světa, bude závodit také v biatlonu. Tomu se věnuje teprve od této sezony, ale pravidelně končila ve Světovém poháru na stupních vítězek.
V biatlonu ji doplňuje další adeptka na přední umístění Carina Edlingerová. Ta do loňska reprezentovala Rakousko, v jehož barvách získala v Pekingu 2022 paralympijské zlato ve sprintu v běhu na lyžích. V tomto sportu ale po změně národních barev nedostala výjimku, proto bude reprezentovat jen v biatlonu, v němž má na kontě dvě bronzové medaile z MS a dvě výhry v závodech SP.
Za medaili dostanou paralympionici stejnou odměnu jako olympionici, to znamená 2,4 milionu korun za zlato, 1,8 milionu za stříbro a 1,2 milionu za bronz.
Na protest proti účasti Ruska a Běloruska bojkotuje řada zemí zahajovací ceremoniál
Pod svou vlajkou bude závodit šest sportovců z Ruska a čtyři z Běloruska. Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) loni v létě zrušil suspendaci obou zemí a nedávno jejich reprezentantům přidělil účastnická místa. Ruskem napadená Ukrajina proti tomu protestovala a zásadně s tím nesouhlasí ani Český paralympijský výbor, který rozhodl, že se sportovci ani další členové výpravy nezúčastní slavnostního zahájení ve Veroně. To budou vedle Ukrajiny a Česka bojkotovat také Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Nizozemsko a Německo.
Ani žádný z ostatních týmů nebude mít na zahajovacím ceremoniálu vlajkonoše. IPC rozhodl, že vlajky ponesou dobrovolníci. Zdůvodnil to zajištěním jednotnosti mezi výpravami. Řada výprav neplánuje na ceremoniál ve Veroně vyslat žádné sportovce, protože to znamená složité cestování a někteří z nich už druhý den závodí.
Letošní zimní paralympijské hry se konají 50 let po těch prvních, které v roce 1976 uspořádal švédský Örnsköldsvik. Zatímco tehdy na severu Evropy závodilo 198 sportovců ze 16 zemí, tentokrát jich bude 665 ze zhruba pěti desítek národních paralympijských výborů.
Nominace Česka na zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině 2026
Nominace Česka na zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině 2026
Parahokej (Milán): Petr Boček, Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Patrik Sedláček, Filip Veselý, David Vrubel, Radek Zelinka, Martin Žižlavský.
Alpské paralyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer, trasérka Iva Křížová.
Běžecké paralyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzlík, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek.
Parabiatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzlík, traséři David Šrůtek a Alexandr Paťava.