Na zimní paralympijské hry, které začnou 6. března ve Veroně, se chystají po zdravých sportovcích i ti, kteří mají sportování kvůli různým druhům postižení těžší. Česko vysílá do Itálie rekordní výpravu čtyřiadvaceti sportovců. A doufá v medaili, na niž tým Česka čeká od roku 2010. Kromě ČT sport i ČT sport Plus mohou diváci paralympijské vysílání sledovat i ze zahraničí, a to díky platformě Eurovision Sport.
Rekordní česká výprava míří na paralympijské hry
„Hlavně si přejeme, aby reprezentanti prodali, co natrénovali, a byli sami se sebou spokojení,“ dodává šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.
Ten se také vyjádřil k účasti paralympioniků z Ruska a Běloruska kvůli čemuž se Češi nezúčastní slavnostního zahájení. „Není to rozhodnutí jen Českého paralympijského výboru, ale i Rady sportovců. Chtěli jsme zajmout stanovisko. Já si myslím, že pokud máme vyjádřit nesouhlas s válkou, tak jsem to udělali takhle a chceme se soustředit na sportovní část,“ řekl.
Člen Rady sportovců, paralympionik Patrik Hepner, který bude reprezentovat ve sjezdovém lyžování k tomu dodal. „V Radě sportovců jsme se shodli, že jsme s paralympijským výborem zajedno a Rusové a Bělorusové nemají na paralympijských hrách co dělat. Cítili jsme to tak všichni a vedení paralympijského výboru jsme podpořili.“
Velkou nadějí na lyžích i v parabialtonu je Simona Bubeníčková. „Myslím, že tady se máme všichni na co těšit. Její tým rozhodne, jakých soutěží se na paralympiádě zúčastní,“ dodal Sýkora.
Velké ambice mají i parahokejisté a jeden z trenérů Jakub Novotný to potvrdil. „Nemůžeme mít menší ambice, než na medaili. Bude to zajímavý turnaj. Nemáme velký počet hráčů, z nichž můžeme udělat nominaci, ale chceme aby byli co nejlépe připraveni,“ řekl k týmu, jenž na posledních třech světových šampionátech získal medaile.
Ze skupiny, kde se střetnou s Japonskem, Slovenskem a Kanadou postupují první dva celky. „Do zítřka máme kemp. Ten budeme mít ještě před odletem příští týden a ladíme už nastavení. Je znát odhodlanost a dobrá nálada, pro nás pro trenéry někdy až moc. Máme v hlavách, kam letíme a o co budeme hrát,“ dodal.
Na čtvrté paralympijské hry se chystá Hepner, který byl na minulých Hrách ve sjezdu šestý. „Když budeme do desítky, tak budeme hodně rádi. Ale stát se může cokoliv, třeba v Pekingu hodně lidí popadalo... uvidíme. Naše nejlepší disciplína je obří slalom, tam vidím největší šance.“