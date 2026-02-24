Milán Cortina 2026

Rekordní česká výprava míří na paralympijské hry


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Na zimní paralympijské hry, které začnou 6. března ve Veroně, se chystají po zdravých sportovcích i ti, kteří mají sportování kvůli různým druhům postižení těžší. Česko vysílá do Itálie rekordní výpravu čtyřiadvaceti sportovců. A doufá v medaili, na niž tým Česka čeká od roku 2010. Kromě ČT sport i ČT sport Plus mohou diváci paralympijské vysílání sledovat i ze zahraničí, a to díky platformě Eurovision Sport.

„Hlavně si přejeme, aby reprezentanti prodali, co natrénovali, a byli sami se sebou spokojení,“ dodává šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Ten se také vyjádřil k účasti paralympioniků z Ruska a Běloruska kvůli čemuž se Češi nezúčastní slavnostního zahájení. „Není to rozhodnutí jen Českého paralympijského výboru, ale i Rady sportovců. Chtěli jsme zajmout stanovisko. Já si myslím, že pokud máme vyjádřit nesouhlas s válkou, tak jsem to udělali takhle a chceme se soustředit na sportovní část,“ řekl.

Je to jeden sport. I v Paříži sledovalo paralympiádu jeden a půl milionu diváků. Bavily mě maily, které chodily ve stylu: ‚Chtěl jsem se podívat, protože jsem si chtěl připomenou Paříž, ale ono je to vlastně strašně super a baví mě to jako sport.’ A tu ideu, že je to jeden sport, přenášíme na obrazovky. Program odvysílaných hodin je prakticky stejný jako u olympijských her. Budeme vysílat na ČT sport i platformě ČT sport Plus 150 až 170 hodin.
Michal Dusík

Člen Rady sportovců, paralympionik Patrik Hepner, který bude reprezentovat ve sjezdovém lyžování k tomu dodal. „V Radě sportovců jsme se shodli, že jsme s paralympijským výborem zajedno a Rusové a Bělorusové nemají na paralympijských hrách co dělat. Cítili jsme to tak všichni a vedení paralympijského výboru jsme podpořili.“

Zdroj: ČT sport

Velkou nadějí na lyžích i v parabialtonu je Simona Bubeníčková. „Myslím, že tady se máme všichni na co těšit. Její tým rozhodne, jakých soutěží se na paralympiádě zúčastní,“ dodal Sýkora.

Velké ambice mají i parahokejisté a jeden z trenérů Jakub Novotný to potvrdil. „Nemůžeme mít menší ambice, než na medaili. Bude to zajímavý turnaj. Nemáme velký počet hráčů, z nichž můžeme udělat nominaci, ale chceme aby byli co nejlépe připraveni,“ řekl k týmu, jenž na posledních třech světových šampionátech získal medaile.

Ze skupiny, kde se střetnou s Japonskem, Slovenskem a Kanadou postupují první dva celky. „Do zítřka máme kemp. Ten budeme mít ještě před odletem příští týden a ladíme už nastavení. Je znát odhodlanost a dobrá nálada, pro nás pro trenéry někdy až moc. Máme v hlavách, kam letíme a o co budeme hrát,“ dodal.

Zdroj: ČT sport

Na čtvrté paralympijské hry se chystá Hepner, který byl na minulých Hrách ve sjezdu šestý. „Když budeme do desítky, tak budeme hodně rádi. Ale stát se může cokoliv, třeba v Pekingu hodně lidí popadalo... uvidíme. Naše nejlepší disciplína je obří slalom, tam vidím největší šance.“

