Čeští paralyžaři za sebou mají alpské super-G. V něm na desátém místě skončil Tadeáš Kříž, mezi sedícími závod po pádu nedokončil Petr Drahoš. V závodě stojícím získala zlato Ruska Varvara Vorončichinová, která pro svou zemi dosáhla na první vítězství po opětovném připuštění k soutěžím. Čeští parahokejisté ve druhém vystoupení na turnaji přehráli Slováky 8:1.
Paralyžař Kříž obsadil v super-G 10. místo, parahokejisté zvládli derby
Kříž, kterého na trati doprovázela jako trasérka jeho sestra Iva, byl s umístěním spokojený. Na vítězného Rakušana Aichnera ztratil devět vteřin.
Závod se nepodařil Petru Drahošovi, který startoval jako předposlední a na změklém sněhu chyboval v kritickém místě.
Parahokejisté zvítězili také ve druhém zápase na turnaji v Miláně a budou o hrát o medaili. Po těsné bitvě s Japonskem (3:2) tentokrát prožili bezstarostný zápas proti Slovensku. Po první třetině vedli o dva góly a soupeř snížil až za stavu 0:6. V utkání se dvakrát střelecky prosadili Filip Veselý, Martin Žižlavský a Radek Zelinka, jednou skóroval Pavel Doležal a Michal Geier.
Po třech bronzech ze světových šampionátů v řadě tak budou svěřenci kouče Jakuba Novotného usilovat poprvé o medaile z paralympijských her. Skupinu B uzavřou v úterý zápasem s favorizovanou Kanadou.
Vorončichinová se postarala v alpském lyžování o první zlato pro Rusko, jehož sportovci mohou v Itálii poprvé od zahájení války na Ukrajině startovat pod vlastní vlajkou a se státní hymnou. Dva dny po bronzu ve sjezdu v Cortině d'Ampezzo vyhrála třiadvacetiletá lyžařka superobří slalom v kategorii stojících sportovců.
Zrušení suspendace ruských a běloruských sportovců, zavedené po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, schválil vloni v září Mezinárodní paralympijský výbor (IPC). Proti jejich plnohodnotné účasti na hrách se protestovala řada národních paralympijských výborů včetně českého. Češi pak minulý pátek s několika dalšími výpravami na protest bojkotovali i slavnostní zahájení ve Veroně.
Po výhře Vorončichinové tak poprvé od Soči 2014 na paralympijských hrách při slavnostním medailovém ceremoniálu zavlaje ruská vlajka a zazní i státní hymna. Před suspendací za invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se totiž Rusko mohlo kvůli trestu za systematický doping podporovaný státem účastnit předchozích akcí rovněž jen za omezených podmínek a bez státních symbolů, z letní paralympiády v Riu 2016 a zimní 2022 v Pekingu bylo Rusko vyloučeno úplně.