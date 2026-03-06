Ruští vojáci zranění během invaze na Ukrajinu budou moci v budoucnu startovat na paralympijských hrách, řekl před začátkem zimních Her předseda Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) Andrew Parsons. „Je mnoho zemí, které rekrutují sportovce z ozbrojených sil, takže pokud to Rusko udělá, nebude jediné. Musíme pamatovat na své kořeny. Naše hnutí začalo po druhé světové válce právě se zraněnými vojáky,“ vysvětlil.
Na paralympijské hry budou moci i ruští vojáci zranění na Ukrajině
Ruský paralympijský výbor údajně uvedl, že v reprezentačních týmech nyní figuruje nejméně 70 veteránů.
„Jsme proti jakékoli válce, jakémukoli konfliktu, ale nabízíme příležitost pro ty, kteří byli ve válce zraněni, aby se znovu začlenili do společnosti prostřednictvím sportu. Nezáleží nám na tom, co v minulosti dělali na bojišti. Válečné zločiny jsou samozřejmě něco jiného, ale to, co s hnutím nabízíme, je druhá šance,“ prohlásil brazilský funkcionář, který vede IPC od roku 2017.
Rusko bylo se svým spojencem Běloruskem vyloučeno ze sportovních soutěží po začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mezinárodní paralympijský výbor však loni v září na valném shromáždění suspendaci obou zemí zrušil. Jejich sportovcům povolil startovat na Hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo se státními symboly, což vzbudilo vlnu kritiky. Řada zemí včetně Česka se kvůli tomu rozhodla bojkotovat slavnostní zahájení. Na divoké karty se na hrách představí šest Rusů a čtyři Bělorusové.
„Když valné shromáždění zrušilo suspendaci Ruska a Běloruska, bylo rozhodnuto zacházet s nimi jako s jakýmkoli jiným národním paralympijským výborem,“ uvedl Parsons.
Podle IPC obě země nebyly předtím vyloučeny kvůli samotné invazi, ale proto, aby paralympijský sport nebyl zneužíván k válečné propagandě, což by znamenalo porušení pravidel organizace. Parsons řekl, že pokud by se objevily důkazy o takové propagandě, paralympijský výbor by zasáhl.
Írán kvůli konfliktu na Blízkém východě nebude startovat na paralympiádě
Írán na zimních paralympijských hrách nebude startovat. Jeho jediný reprezentant – běžec na lyžích Abúlfázl Chatíbí – nemohl do Itálie kvůli konfliktu na Blízkém východě přicestovat.
Chatíbí se měl představit 10. března ve sprintu a o den později v závodě na 10 kilometrů. Národní paralympijský výbor mu však nedokázal zajistit bezpečnou cestu do Itálie.
Třiadvacetiletý Chatíbí tak přišel o možnost startovat na třetí zimní paralympiádě. V roce 2022 závodil v Pekingu a o čtyři roky dřív Pchjongčchangu.
Hry v Itálii večer slavnostně zahájí ceremoniál ve Veroně, skončí 15. března.