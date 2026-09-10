Parasport

Kratochvíl dosáhl na „nejcennější zlato“ a na ME už má čtvrtý triumf


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Paraplavec Kratochvíl slaví na ME čtvrté zlato
Zdroj: ČT sport

I svůj čtvrtý start na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze proměnil český reprezentant David Kratochvíl ve vítězství. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa vyhrál polohový závod na 200 metrů třídy SM11 v českém rekordu 2:18,59. Za světovým rekordem zaostal o 58 setin sekundy.

V rozplavbách skončil Kratochvíl druhý za velkým rivalem a světovým rekordmanem Rogierem Dorsmanem z Nizozemska, ale ve finále ho po skvělém finiši odsunul na druhé místo. Osmnáctiletý nevidomý český plavec zvítězil o 1,54 sekundy.

„Na dvoustovce je to moje první zlato na takové velké akci. A asi zatím pro mě úplně nejcennější zlato, protože skalp Rogiera Dorsmana v jeho hlavní disciplíně, to je úplně neskutečné. Na konci mě bolela hlava a úplně mně bylo zle, ale takové výkony za to stojí,“ uvedl Kratochvíl.

V minulých dnech kraloval na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. Před sebou má ještě starty na kraulové a znakařské stovce.

Přečtěte si také

Paraplavcům začalo ME. Kratochvíl má první zlato, medaili získala také Koupilová

8. 9. 2026

Paraplavcům začalo ME. Kratochvíl má první zlato, medaili získala také Koupilová
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.