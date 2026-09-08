Paraplavcům začalo ME. Kratochvíl má první zlato, medaili získala také Koupilová

Hned na úvod mistrovství Evropy v paraplavání dosáhli čeští závodníci úspěchů. Medaile získali Agáta Koupilová i David Kratochvíl.
První českou medaili získala Agáta Koupilová, která dohmátla jako třetí na padesátce volným způsobem. „Mám radost, čas nebyl úplně nejlepší, ale padesátka není moje primární disciplína,“ hodnotila Koupilová v Turecku. „Těším se na další tratě,“ dodala.
První závod má za sebou také David Kratochvíl, který již má své první zlato. Uspěl v závodě na totožné trati 50 m volný způsob. „Cítil jsem se skvěle, plavání bylo parádní, tempo jelo,“ smál se novopečený mistr Evropy.