Chceš reprezentovat? Tak zaplať. Jsme mezi mlýnskými kameny, hájí se lukostřelecký svaz

Jestliže stát se reprezentantem je pro sportovce snem, závodit v českém dresu na velké mezinárodní akci je rovnou příběhem jako z pohádky. Jenže i pohádky mohou někdy mít škaredý dozvuk. Tak jako v případě para lukostřelkyně Lenky Kuncové, která se zúčastnila hned čtyř paralympijských her a bezpočtu mezinárodních šampionátů. Kuncová je dlouholetou členkou domácí špičky v tomto sportu a vedle například Davida Drahonínského, momentálně největší české hvězdy a zlatého muže z tokijské paralympiády, i jednou z jeho velkých opor. Prokázala to vloni v srpnu na mistrovství Evropy v Římě, kde se svým kladkovým lukem skončila na devátém místě. Jenže právě evropské mistrovství momentálně Kuncové poněkud zhořklo. Před Vánocemi totiž jednapadesátileté sportovkyni přišel od Českého lukostřeleckého svazu (ČLS) e-mail s fakturou na celkem 55 tisíc korun. Jde o peníze za startovné, ubytování a přepravu pro Kuncovou a její doprovod (asistenci) během zmíněného šampionátu v Římě.

Zkažené Vánoce "Byl to takový netradiční vánoční dáreček," usmívá se hořce Kuncová. Když se pídila po tom, za co a proč vlastně má takovou částku platit, obdržela od svazu pouze další e-mailovou zprávu. "Řekli, že v případě, že neuhradím faktury, mi budou naúčtovány nové i s úroky z prodlení," dodává bronzová medailistka z Pekingu 2008. Pro sportovkyni, která pobírá nevelký invalidní důchod, jde o značnou finanční zátěž. Kuncová zároveň tvrdí, že svaz na začátku sezony sama upozorňovala, že pokud by si měla část nákladů hradit ze svého, z finačních důvodů raději startovat nebude. Dočkala se však odpovědi, že finanční prostředky ze strany svazu budou. "Nevěděla jsem to (že si ME budu muset hradit ze svého). Kdybych to věděla, tak bych samozřejmě nevycestovala," říká Kuncová, která argumentuje i tím, že v minulosti byly náklady za reprezentaci sportovcům propláceny. Navíc ani z reprezentační smlouvy, kterou má redakce ČT sport k dispozici, žádná povinnost v tomto směru pro sportovce nevyplývá. "V reprezentační smlouvě (za rok 2022) to není. Poté, co jsem zareagovala s tím, na jakém základě mi to fakturují, nám byly poslány nové smlouvy (na rok 2023). V nich už stojí, že pokud na závody budeme nominováni, musíme na ně odjet a zúčastnit se i přesto, že si to budeme hradit z vlastních nákladů," líčí Kuncová. I tuto smlouvu má redakce k dispozici. "Žádný rozumný člověk nic takového podepsat nemůže," reaguje Kuncová. "Něco takového jsem opravdu nečekala. Třicet let jsem tomu dávala všechno, obětovala čas i soukromí... Dočkat se nečeho takového bylo velké zklamání," popisuje a zároveň dodává, že sama za stávajících podmínek není schopna pokračovat v reprezentování českého para sportu. Z požadované částky zatím po poradě s právníkem nic nezaplatila.

Mezi mlýnskými kameny Lenka Kuncová není jedinou lukostřelkyní, která několik dnů před koncem roku dostala podobně nepříjemnou zprávu. Český lukostřelecký svaz totiž teprve v polovině prosince 2022 dostal od Národní sportovní agentury (NSA) finanční prostředky, ze kterých měl zpětně hradit své náklady za sezonu. Na svazu měli zhruba čtrnáct dní, aby zvládli všechno účetnictví za minulý rok. A to nebyl jediný háček. "Příspěvěk jsme nakonec dostali zhruba poloviční, než jsme žádali. Tím došlo k tomu, že jsme některé náklady museli přefakturovávat samotným závodníkům," vysvětluje v rozhovoru pro ČT sport předseda komise para lukostřelby David Šnajdr Svaz tak v průběhu sezony takříkajíc mohl jen doufat, že peníze přijdou včas (nepřišly) a v plné výši (také ne). Sám jistotu neměl. Tím pádem si však ani samotní sportovci nemohou být jistí, že jim –⁠ podobně jako ve zmíněném případě –⁠ nakonec nepřijde účet za účast na několik měsíců starém závodě, se kterou navíc už vůbec nepočítali.

David Šnajdr (předseda komise para lukostřelby): "Nemůžeme přece v půlce roku říct, že se na to vybodneme, protože nemáme od NSA peníze. Jsme tu od toho, aby co nejvíce sportovců startovalo na paralympiádě, a to bez závodů nejde. Takže my jsme byli mezi mlýnskými kameny. Svaz se tu fakturu snažil všemožně ponížit, i (reprezentanti) David Drahonínský a Šárka Musilová se částečně podíleli na úhradě nákladů na doprovody. Několik subjektů se snažilo vyjít vstříc, až to prostě už dál nešlo. Není to snaha někoho zlikvidovat nebo se po někom vozit."

Výsledkem jsou mimo jiných i zmíněné dvě faktury za dohromady 55 tisíc, které dostala Lenka Kuncová. "S Lenkou určitě budeme dál komunikovat. Není tam snaha někoho perzekvovat nebo se nedejbože o ty peníze soudit. Musíme najít mechanismus, jak to rozpočítat na splátky nebo hledat ještě jiné možnosti," dodává Šnajdr. Podle něj hlavním viníkem situace není svaz, problémy jsou hlubšího rázu: loňský extrémně pozdní příchod peněz se potkává s inflační a ekonomickou krizí. "Celý způsob financování para sportu dlouhodobě není v pořádku. S přechodem pod NSA se to bohužel ještě zhoršilo. Rádi bychom pracovali na zlepšení," nabízí Šnajdr. "Rok 2022 byl velmi složitý z pohledu rozpočtového provizoria, války na Ukrajině nebo inflace. Je to souběh několika závažných věcí, které postavily jak vládu, tak vedení NSA do nezáviděníhodné situace. Nechtěl bych kritizovat, že je to vina jen agentury. Ale pro rozvoj para sportu je naprosto nepřípustné, abychom dotace dostávali po sezoně," dodává. Samotný svaz se zároveň už rozhodl pro možné budoucí případy pojistit. Do nových reprezentačních smluv (Lenka Kuncová tu svou nepodepsala) už zanesl následující formulaci: "Reprezentant je povinen účastnit se reprezentačních akcí typu soustředění a mezinárodních závodů, na které je pozván nebo nominován, a to i v případě účasti na vlastní náklady." To lze považovat za zjevnou reakci na současnou kauzu. "Správně to asi úplně není a zřejmě to ještě budeme přeformulovávat. Abychom předešli takovým kauzám, že 'jsme to nevěděli', tak jsme tam chtěli mít takovou informaci. Nevyznívá to úplně vstřícně, zároveň ale svaz moc možností, jak si krýt záda, nemá," tvrdí Šnajdr. Otázkou tu může být, kolik sportovců se pod takovou větu bude ochotno podepsat.

Budeme dělat maximum, aby se to nestalo Situaci bedlivě sledují také v Českém paralympijském výboru (ČPV). Jeho předseda Zbyněk Sýkora sekunduje slovům Davida Šnajdra o zpoždění plateb od Národní sportovní agentury. Právě to podle něj je základním kamenem současných kontroverzí. "Vneslo to velikou nejistotu," tvrdí Sýkora, který se své funkce ujal v prosinci roku 2021. "Musíme to extrémně zrychlit," dodává funkcionář. V tomto si nakonec rozumí i s Lenkou Kuncovou, která říká: "Tlak by měl být na Národní sportovní agenturu, která neplní své závazky. Kdyby člověk věděl, že ty peníze má, tak se bude snažit nějak zaplatit nebo se dohodnout." Ve sportu handicapovaných mnoho peněz není obecně – a je to tím horší, pokud se všichni zúčastnění musí spoléhat na to, že přislíbené prostředky do konce roku "někdy" přijdou. Mezitím se vše takříkajíc látá, jak se zrovna dá. A dochází i k situacím, jako je ta týkající se v současnosti para lukostřelby. Jak dlouho se ale podobným stylem dá pokračovat? To není pouze akademická otázka. Situace, kdy sportovci nakonec nebudou reprezentantovat, protože si to zkrátka nebudou moci dovolit, si jsou vědomi i ve vedení ČPV. "Toho se velmi bojím. Musíme vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se tohle nestávalo. To je naprosto jasné," říká předseda Sýkora, který to považuje za "společný úkol" celého para sportu. A co si o možnosti, že se reprezentační skupina vinou peněz může povážlivě smrsknout, myslí na lukostřeleckém svazu? "Nemůžu to vyloučit, ale budeme dělat maximum, aby se to nestalo," slibuje David Šnajdr.