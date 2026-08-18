V Poznani kdysi potopil loď, teď už ve vlnách umí. Fuksa má před MS nejvyšší cíle

Martin Fuksa je i v letošní sezoně ve skvělé formě, z pěti závodů má stejný počet vítězství. Nyní chce vše potvrdit na mistrovství světa v polské Poznani. Startovat bude kromě pětistovky a kilometru také na deblkanoi s bratrem Petrem. Před vrcholem sezony, který přijde na řadu na konci srpna, mluvil o tlaku i kvalitách mladších soupeřů.
Olympijský vítěz z Paříže si je očekávání vědom. „Výsledky dokazuju, že pokud mi to sedne, stále dokážu být nejlepší na světě. Což bych samozřejmě rád potvrdil i v Poznani, ale člověk nikdy neví, co se může stát,“ řekl Fuksa. „Je to zároveň možná i trošku smutné, že se ode mě nečeká nic jiného než vítězství. A když už je člověk druhý třetí, tak už to není ono,“ dodal.
Třiatřicetiletý Fuksa letos na mezinárodní scéně ovládl všech pět závodů, kromě double na mistrovství Evropy v Montemoru-o-Velho vyhrál kilometr na Světovém poháru v Szegedu, Brandenburgu i Montrealu. V Poznani bude obhajovat titul z olympijské kilometrové trati a stříbro z pětistovky. Z mistrovství světa má z 22 závodů na kontě už 16 medailí včetně čtyř nejcennějších.
„Nechci nic jiného než být furt nejlepší a to si držet co nejdéle to půjde. To říkám samozřejmě s nadsázkou. Je to trošku tlak, ale na druhou stranu já si ten tlak dávám sám od sebe. Prostě trénuju pro to, abych byl co nejlepší. A když chci být co nejlepší, tak to nestačí jenom na tréninku, ale musím to dokázat kde jinde než na mistrovství světa,“ uvedl rodák z Nymburka.
Na Poznaň, kde jsou specifické podmínky, má závodník pražské Dukly smíšené vzpomínky. Při premiérovém startu v dodatečné kvalifikaci na olympijské hry v Londýně 2012 potopil v semifinále dvoustovky, kterou tehdy upřednostňoval, kvůli velkým vlnám loď. V opakovaném závodu prošel do finále, v němž zůstal jedno místo od postupu.
„Tehdy mi bylo devatenáct a byl jsem ze všeho vyjukaný. Ve vlnách jsem vůbec neuměl jezdit. Za ty roky jsem se to relativně naučil. Minimálně se toho už nebojím. Jsem prostě ready na všechno, co mi rychlostní kanoistika předhodí,“ prohlásil Fuksa. „Ostatní závody v Poznani se mi docela povedly. Vždycky z toho byly stupně vítězů, tak doufám, že na tu tradici navážu a povede se mi to i teď,“ doplnil.
Sám cítí, že za tu dobu se jeho pozice hodně změnila. „Když jsem začínal v dospělé kategorii a koukal jsem třeba na Sebastiana Brendela nebo na Attilu Vajdu, tak jsem si říkal, že je dneska asi neporazím. Doufám, že mladí kluci si teď tohle říkají o mně. A i když se mi zrovna nejede nejlíp, tak jim to v hlavě šrotuje a oni mě neporazí, i kdyby na to měli. Je to super pro moji psychiku, ale zároveň každý člověk na světě se dá porazit. Jen doufám, že to teď nebudu já,“ řekl Fuksa.