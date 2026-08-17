Fuksa bude největší českou nadějí na MS rychlostních kanoistů. Dostála přibrzdilo zdraví

Suverén letošní sezony Martin Fuksa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdily v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a dva parakanoisté.
„Budou to velice důležité závody vzhledem k tomu, že se bude bojovat i o body do olympijského rankingu. Zatím to máme rozjeté velmi dobře, především v mužských disciplínách,“ řekl předseda sekce rychlostní kanoistiky Martin Doktor. „Cílem všech posádek je finále, věříme i v medaile,“ doplnil dvojnásobný olympijský vítěz z Her v Atlantě 1996.
Třiatřicetiletý Fuksa letos na mezinárodní scéně ovládl všech pět závodů, kromě vítězného double na mistrovství Evropy v Montemoru-o-Velho vyhrál kilometr na Světovém poháru v Szegedu, Brandenburgu i Montrealu. V Poznani bude obhajovat titul z olympijské kilometrové trati a stříbro z pětistovky. Kromě toho pojede také na deblu s bratrem Petrem.
Nominace Česka na MS v rychlostní kanoistice
Nominace Česka na MS v rychlostní kanoistice
Muži:
K1 200 m: Vladimír Cerman, K1 500 a 1000 m: Josef Dostál, K2 500 m: Jakub Špicar, Daniel Havel, K4 500 m: Jakub Brabec, Daniel Havel, Jakub Špicar, Radek Šlouf, C1 200 m: Antonín Hrabal, C1 500 a 1000 m: Martin Fuksa, C2 500 m: Martin Fuksa, Petr Fuksa, C4 500 m: Adam Rudolf, Petr Tettinger, Antonín Hrabal, Zbyněk Pták, K1 5000 m: Tomáš Sobíšek, C1 5000: Robin Hirsch.
Ženy:
K1 200 m: Barbora Sovová, K1 500 a 1000 m: Barbora Betlachová, K2 500 m: Anežka Paloudová, Zuzana Hanušová, K4 500 m: Anežka Paloudová, Zuzana Hanušová, Štěpánka Sobíšková, Eliška Betlachová, C1 200, 500 a 5000 m: Denisa Řáhová, C2 500 m: Denisa Řáhová, Kamila Šímová, K1 5000 m: Kateřina Milová.
„Vlastně poprvé v životě pojedu na mistrovství světa tři disciplíny. Vždycky jsem jel jenom dvě. Tak jsem taky zvědavý, co to se mnou udělá. Doufám, že na singlu se mi povede hezky a že na deblu se minimálně do jednoho velkého finále probojujeme,“ uvedl Fuksa, který už má z mistrovství světa na kontě 16 medailí včetně čtyř nejcennějších, ale všechny individuální.
Dalšího medailového kandidáta Dostála trápí viróza, kvůli které musel vynechat několik tréninků. „Snad se do něj vrátím co nejdřív, nemoc mě v pádlování omezuje. Doufal jsem v přední umístění na kilometru a na trati 500 metrů jsem pomýšlel na obhajobu, ale pod tíhou dnešní situace si netroufám stanovovat cíle,“ uvedl v prohlášení hvězdný kajakář.