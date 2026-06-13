Stříbro, pak zlato, nakonec stříbro. Tahanice kolem výsledků Dostála otrávily

Rozhodčí změnami svých postojů, které vedly k opakovaným úpravám výsledků, zkazili kajakáři Josefu Dostálovi radost ze stříbra na mistrovství Evropy. Zatímco bezprostředně po závodě byl s druhým místem spokojený a pak ho mrzela diskvalifikace vítězného Poláka Alexe Boruckého, konečné uznání protestu polské výpravy ho rozladilo.
Borucki dočasně přišel o zlato kvůli tomu, že jel příliš blízko okraji dráhy. „Ty naše dráhy jsou široké devět metrů, ale mezi nimi je taková pomyslná užší dráha, kterou musíme jet. Myslím si, že je asi dva metry od bójek. Je to taková pětimetrová dráha uvnitř té devítimetrové. Je to kvůli tomu, aby člověk nejel nalepený na bójkách někomu na vlně,“ vysvětloval Dostál.
Ze záznamu pak viděl, že Borucki se zřejmě opravdu nedržel ve vymezených hranicích, ale nakonec mu to prošlo. „Na jednu stranu Alexovi obrovsky přeju, že bude mít tu svoji zlatou medaili, ale na druhou stranu jsem pěkně rozčilený. Zkazilo mi to opravdu radost z toho druhého místa, ze kterého jsme byl fakt nadšený,“ řekl Dostál.
„Jsou pravidla, která se dodržovat musí, protože jinak by to byla anarchie, a když je někdo nedodržuje, tak by ten postih měl přijít. Přijde mi to zvláštní. Já jsem v evropské komisi sportovců, tak určitě vznesu dotaz, proč to tak bylo. Není to správně jak vůči všem ostatním závodníkům, tak vůči tomu Alexovi,“ uvedl pětinásobný olympijský medailista.
V době, kdy se řešil polský protest, mu nejvíc vadilo dlouhé čekání. Už chtěl znát konečný verdikt, ať by byl jakýkoliv. „Jestli to bude titul, tak bude hořký. Jestli to bude druhé místo, tak bude zasloužené. Myslím si, že jsem předvedl krásný závod,“ prohlásil.
Cenil si toho, že znovu dokázal být mezi evropskou špičkou. „Víceméně světovou, protože tihle kluci jsou mými soupeři na světové scéně. Medaile půjde do šuplíku. Dám ji malému (synovi) na krk, on si s ní chvilku bude hrát, a až ho to přestane bavit, tak půjde za ostatními,“ plánoval.
Ceremoniál ho nakonec čeká v neděli. „Po těchto hořkých momentech, které podle mě do sportu nepatří, si to zítra osladím tím, že si tam, doufám, budu moct vzít synáčka na stupně vítězů,“ řekl.
Po závodě se svěřil, že od triumfu na olympijských hrách v Paříži bojuje s motivací. Nový systém olympijské kvalifikace ho navíc nutí závodit mnohem více než dříve. „Musím se přiznat, že po hodně dlouhé době, vlastně od olympijských her v Paříži, jsou tohle první závody, které mě baví. Nemohl jsem najít motivaci. A teď přišla,“ dodal. Pozávodní peripetie mu elán zase trochu ubraly.