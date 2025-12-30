Ani poolympijská sezona nebyla pro olympijského vítěze v rychlostní kanoistice Martina Fuksu nudná. Vyhrál mistrovství světa na kilometrové trati, Evropu na pětistovce a všechny závody Světového poháru. Jak se ohlíží za posledními měsíci rozebírá v pořadu Sport roku 2025.
Je to robot, vtipkovala rodina. Ale roky dřiny se zúročily, těší Fuksu
„Bylo těžší začít s tréninkem po olympiádě, to se mi ne úplně chtělo, ale do sezony bylo jednoduchý naskočit. Myslím, že jsem se do toho dostal hezky,“ uvedl Fuksa.
„Neměl jsem toho odtrénováno, co bych si představoval, ale ta tvrdá dřina za ty roky se zúročila a mohl jsem předvádět stejně dobré výkony jako v minulých sezonách,“ řekl Fuksa.
Jakmile začne, tak jede, tvrdí o sobě. Co si naplánuje, to také dodrží. Jeho rodina o něm s úsměvem prohlašuje, že je robot.
„Jsem vždycky radši, když mohu vždycky udělat něco nad plán, abych se cítil spokojeně,“ dodal Fuksa, jehož v říjnu ocenil prezident Petr Pavel medailí Za zásluhy.
Po olympijských hrách si přesto musel najít svou další metu. „To mi přišlo, že jsem se trochu hledal, do toho jsem byl nemocnej. Fyzička strašně spadla, ale začal jsem trénovat a probudilo se to ve mně.“
Před sezonou si nicméně nedával žádné cíle. „Řekl jsem si, že budu trénovat a půjdu od tréninku do tréninku. A najednou se ty závody povedly, byla zlatá medaile, pak zase zlatá, pak mi to občas uklouzlo na stříbrnou. Ale jinak to byla super jízda a doufám, že to bude takhle pokračovat,“ uvedl Fuksa.
Přitom v Račicích, kde se konal evropský šampionát, netráví tolik času. „Ale taky tam jezdím, abych si vyzkoušel tu dráhu a viděl, co mě tam pak čeká,“ dodal Fuksa.
Ten v srpnu vybojoval zlato na kilometru, což mu v anketě Sportovec roku vyneslo druhé místo za Ester Ledeckou. O jednu pozici vylepšil své maximum, což byla loňská třetí příčka.
„Kdybych to napálil a pak vytuhl, je to dost kontraproduktivní. Já se snažím to napálit, ale jet své tempo a zároveň odpočívat, abych mohl případně ve finiši útok odvrátit,“ poodkryl Fuksa své know-how.
Nejvíce mu vyhovuje, aby byly pro všechny stejné podmínky. „V první řadě chci, když fouká lehký vítr do zad. Když fouká proti, nevadí mi to, ale ze strany ano.“
Po sezoně si odpočinul výlety po Česku, pronajal si chatu, kde opékal buřty. Poté odletěl k moři. „Dcera je unešená z malých věcí, které mi přijdou všední. Vrací mě do dětských let, a to se mi líbí.“