Rychlostní kanoistika

Fuksa ovládl na ME rozjížďku a postoupil do finále kilometru. Dostál zabojuje v semifinále


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK, kanoe.cz

Martin Fuksa první start na letošním mistrovství Evropy zvládl a potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa v portugalském Montemoru-o-Velho vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. Účast v boji o medaile si zajistil také kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce. Naopak kajakář Josef Dostál musí na kilometru bojovat o postup v pátečním semifinále. Přímé přenosy z ME sledujte v sobotu a neděli na ČT sport a ČT sport Plus.

Třiatřicetiletý Fuksa na kilometru vyhrál oba letošní závody Světového poháru a své postavení potvrdil i v rozjížďce. V odpoledním bloku, který začne v 17 hodin středoevropského letního času, bude ještě usilovat o postup na pětistovce mezi singlkanoisty i na deblu s bratrem Petrem.

Hrabal na dvoustovce nestačil jen na Bělorusa Aljaksandra Zuboka a zajistil si druhé ze tří finálových míst.

Naopak v početnější konkurenci kajakářů, z níž se přímo do finále kvalifikoval jen vítěz, na postup zatím nedosáhl olympijský šampion Dostál.

Josef Dostál
Zdroj: kanoe.cz

Ve své rozjížďce skončil třetí se ztrátou více než čtyři sekundy na favorizovaného Maďara Bálinta Kopasze, olympijského vítěze z Tokia 2021 a úřadujícího mistra světa.

Blízko k postupu měl na pětistovce čtyřkajak ve složení Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Vorel. V rozjížďce, z níž šla rovnou do finále jedna loď, skončil druhý o dvě desetiny sekundy za vítěznými Němci.

Semifinále čeká také všech pět dalších českých lodí, které už do ME zasáhly.

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